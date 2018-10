Eugenie Bouchard éliminée en demi-finale au Luxembourg

La Québécoise Eugenie Bouchard s’est inclinée en demi-finale du tournoi de la WTA du Luxembourg, vendredi, devant l’Allemande Julia Goerges.

Bouchard, 108e joueuse au monde et issue des qualifications, a baissé pavillon face à Goerges, première favorite et neuvième joueuse au classement de la WTA, en trois manches de 6-7 (3), 7-5 et 6-1.

Pourtant, la Québécoise avait l'avantage 5-3 lors de la deuxième reprise.

Elle a connu des ennuis en retour de service, surtout quand son adversaire a envoyé sa première balle en jeu. Elle a perdu 80 % des points en pareille circonstance.

Goerges a réussi six bris en 12 occasions, contre trois pour Bouchard.

La Montréalaise s'était plainte à son entraîneur, Michael Joyce, jeudi de douleurs à un orteil.

Goerges affrontera en finale la gagnante du duel entre la Suissesse Belinda Bencic (47e) et la jeune Ukrainienne de 18 ans Dayana Yastremska.

En raison de ses performances au Luxembourg, Bouchard devrait grimper autour du 89e rang mondial, lundi, lors de la publication du nouveau classement de la WTA.

Bouchard avait accédé au carré d’as la veille en raison de l’abandon d’Andrea Petkovic. L’Allemande de 31 ans, blessée à la cuisse, a déclaré forfait alors qu’elle tirait de l’arrière 4-0 au second set.