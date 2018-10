Eugenie Bouchard éliminée en demi-finale

La Québécoise Eugenie Bouchard s’est inclinée en demi-finale du tournoi de la WTA du Luxembourg, vendredi, devant l’Allemande Julia Goerges.

Bouchard, 108e joueuse au monde et issue des qualifications, a baissé pavillon face à Goerges, première favorite et neuvième joueuse au classement de la WTA, en trois manches de 6-7 (3), 7-5 et 6-1.

Pourtant, la Québécoise de 24 ans avait l'avantage 5-3 en deuxième manche et a même servi pour le match. Georges a alors répliqué en gagnant les huit parties suivantes.

«Il y a toujours un moyen de revenir, même quand ton adversaire sert pour le match. Ce n’est pas terminé tant qu’on ne se serre pas la main au filet. J’ai profité de mes chances, j’ai élevé mon niveau de jeu et je suis contente de ma performance», a lancé l’Allemande de 28 ans qui affrontera Belinda Bencic (47e) en finale.

Issue des qualifications, la Suissesse a vaincu l’Ukrainienne de 18 ans Dayana Yastremska en trois manches de 6-2, 3-6 et 7-6 (5) dans l’autre demi-finale.

À l’usure

Bouchard a connu des ennuis en retour de service, surtout quand son adversaire mettait sa première balle en jeu. Elle a perdu 80 % des points en pareille circonstance.

Goerges a réussi six bris en 12 occasions, contre trois pour Bouchard, qui disputait un septième match en autant de jours.

La joueuse de Westmount avait d’ailleurs peiné physiquement jeudi, lors de son match de quart de finale. Elle s'était plainte à son entraîneur Michael Joyce de douleurs à un orteil.

Elle avait finalement accédé au carré d’as à la suite de l’abandon d’Andrea Petkovic. Blessée à la cuisse gauche, l’Allemande de 31 ans a déclaré forfait alors qu’elle tirait de l’arrière 4-0 au second set.

Dans les rondes précédentes, Bouchard a vaincu la Hongroise Timea Babos et l’Espagnole Carla Suarez Navarro.

Il s’agissait d’une deuxième présence en demi-finale d’un tournoi de la WTA cette année pour Bouchard, qui avait également accédé au carré d’as du tournoi de Gstaad, en Suisse, en juillet dernier.

Sa performance au Luxembourg devrait lui permettre de percer le top-90 du classement mondial, la semaine prochaine.