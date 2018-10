Grand Événement Millésime : 100 000 $ amassés

Le 12 octobre, la Fondation du CHU de Québec tenait son tout premier Grand Événement Millésime afin d’amasser des fonds pour soutenir le développement du futur Centre intégré de cancérologie du nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec – Université Laval. Sous la présidence d’honneur de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, l’événement a rassemblé plus de 200 amateurs de grands vins au Fairmont Le Château Frontenac. Ils ont pu déguster une sélection de vins et de fines compositions culinaires en compagnie du sommelier Kler-Yann Bouteiller.

Photo courtoisie

En prenant part à cet événement, les invités et les donateurs ont non seulement eu le plaisir de déguster des produits d’exception, mais ils ont aussi pu contribuer à doter la région d’un pôle d’excellence en matière de recherche sur le cancer ainsi qu’un lieu d’expertise unique en ce qui a trait aux soins et aux traitements offerts aux personnes malades. Ainsi, les 100 000 $ recueillis permettront d’accueillir plus de patients de la région de Québec et de l’est du Québec et aideront la Fondation du CHU de Québec à soutenir l’humanisation des soins, la recherche, l’achat d’équipements pour mieux aider les personnes atteintes.

Photo courtoisie

« Il est primordial de poursuivre nos efforts pour tous ces gens qui ont eu, ont et auront besoin de soins en oncologie, a déclaré Mme Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec. L’impact de la Fondation est grand et encore plus important grâce à ses donateurs et aux partenaires. Ils nous permettent de réinventer l’hôpital grâce à ses donateurs et aux partenaires. Ils nous permettent de réinventer l’hôpital et d’améliorer notre société en soutenant la cause de la santé. »

Photo courtoisie

Pour information : fondationduchudequebec.ca