Hausse de taxes en vue à Saguenay en 2019

SAGUENAY | Une hausse du compte de taxes semble inévitable en 2019 à Saguenay. Les élus auront une bonne gymnastique à faire pour boucler le prochain budget.

La Ville de Saguenay a un manque à gagner de 7 millions $ pour boucler son prochain budget. Les taxes et la tarification des services vont augmenter à Saguenay l’an prochain.

«Tout le monde travaille pour limiter cette hausse combinée [taxes et tarifications] à moins de 4%», a déclaré la mairesse Josée Néron. En 2018, elle était de 4,1%.

Le trou de 7 millions $ s’explique en grande partie par le fonds de pension des employés (2,4 millions $), les augmentations de salaires des fonctionnaires pour l’année prochaine et le financement des travaux au parc de la Rivière du Moulin (plus de 1 million $).

Josée Néron insiste aussi pour pointer l’administration de Jean Tremblay où le financement des services était placé sur la dette, selon elle. «On le paye encore cette année, a dit Mme Néron. On doit corriger les déviances.»

Où trouver l’argent maintenant? D’abord en allant chercher des surplus des organismes comme Promotion Saguenay et la Zone portuaire. En réduisant l’aide aux organismes et aux événements, mais avec modération. En scrutant toute la machine municipale. En haussant certaines tarifications et en majorant les taxes.

«Il faut couper ce qui ne fait pas mal, comme les surplus à Promotion Saguenay», a indiqué le président de la Commission des Finances, Michel Potvin. «Ça prend des revenus. Ça passe par les taxes. Je n’imprime pas d’argent.»

Les élus tenteront de trouver les solutions la semaine prochaine.