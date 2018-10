Jonathan Huberdeau sauve les Panthers

En marquant le but décisif en tirs de barrage, Jonathan Huberdeau a permis aux Panthers de la Floride de l’emporter 6-5 face aux Capitals, vendredi soir, à Washington. Pour les visiteurs, il s’agit d’une première victoire en cinq matchs cette saison.

Huberdeau a terminé la rencontre avec une récolte de trois points. En plus d’inscrire son second but de la saison en fin de deuxième période, il a contribué aux réussites de Vincent Trocheck et de Colton Sceviour au premier vingt.

Retour spectaculaire des Capitals

Après avoir dominé la première période, les Panthers ont laissé filer une avance de 4-1 au deuxième tiers. Brett Connolly, Jakub Vrana et Devante Smith-Pelly ont tour à tour touché la cible pour niveler les chances dans le match.

Mais l’indiscipline a ensuite coûté cher aux Capitals, qui ont donné deux cinq contre trois consécutifs aux Panthers. Huberdeau en a profité pour redonner l’avance aux siens.

Les visiteurs ont résisté aux assauts des Capitals en troisième, mais Nicklas Basckstrom a finalement réussi à créer l’égalité en avantage numérique, provoquant ainsi la tenue d’une période supplémentaire.

En tirs de barrage, T.J. Oshie et Evgeny Kuznetsov ont touché la cible pour les Capitals. Du côté des Panthers, Aleksander Barkov, Trocheck et Huberdeau ont enfilé l’aiguille.

Départ canon

Les visiteurs sont sortis en force, marquant quatre buts au premier vingt. Trocheck a ouvert la marque pour les Panthers qui, en fin de période, ont marqué trois fois en trois minutes. Evgenii Dadonov, en avantage numérique, Colton Sceviour et Jared McCann ont fait scintiller la lumière rouge. John Carlson a inscrit l’unique but des Capitals lors du premier engagement.

Les Panthers ont d’ailleurs eu raison de Braden Holtby, qui a cédé sa place à Pheonix Copley après la première période. Holtby a accordé quatre buts sur 11 tirs tandis que Copley a réalisé 18 arrêts.

À l’autre bout de la patinoire, James Reimer a été chassé après le quatrième but des Capitals. Reimer a fait face à un total de 20 tirs. En relève, Michael Hutchinson a cédé une fois sur 11 lancers.