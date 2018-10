La grippe saisonnière approche

RIMOUSKI – La grippe saisonnière sera bientôt de retour et le réseau de la santé se prépare à y faire face. Toutefois, pour l'heure rien n'indique que l'influenza sera sévère cette année.

Même si depuis plusieurs semaines vous croisez de nombreuses personnes qui toussent, qui se mouchent, qui font de la fièvre, ce n'est pas encore l'influenza. Il s'agit plutôt de différentes infections qui circulent au sein de la population, notamment le virus respiratoire syncytial, qui s'apparente à la grippe.

Quant à l'influenza, seulement une quinzaine de cas actifs ont été recensés au Québec, aucun dans le Bas-Saint-Laurent. Mais on s'y prépare quand même. C'est pourquoi à compter du 1er novembre, près de 40 000 doses du vaccin antigrippal seront administrées dans la région.

Et il y a du nouveau cette saison: on cible principalement les jeunes enfants de moins de 2 ans et les personnes âgées de plus de 75 ans, mais seulement ceux qui présentent des problèmes respiratoires ou qui souffrent de maladies chroniques.

Même si des vaccins antigrippaux seront disponibles jusqu'en mars, on souhaite administrer la grande majorité d'entre eux avant la période des Fêtes, un moment évidemment très propice à la propagation de l'influenza.