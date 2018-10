La petite vie a 25 ans

Il y a 25 ans naissait une émission vite devenue un phénomène culturel absolument singulier, qui a profondément marqué la culture québécoise.

Je parle évidemment de La petite vie, la série culte sortie de l’univers mental de Claude Meunier, dont certains épisodes furent regardés à l’époque par 3 000 000 de téléspectateurs (l’un d’entre eux aura même dépassé les 4 000 000), et dont les reprises, encore aujourd’hui, rassemblent 550 000 personnes le samedi soir.

Dans une société de plus en plus fracturée, où chacun s’enferme bêtement en lui-même, une telle adhésion collective mérite qu’on y réfléchisse sérieusement.

Comment expliquer l’immense succès d’une telle série, sinon en comprenant qu’elle a révélé les plis les plus intimes du peuple québécois, et cela, à travers le prisme de l’humour absurde qui est la marque distinctive de l’auteur ? Le titre lui-même touchait directement ce qu’on appellera notre vieux noyau canadien-français : on y parlait de la petite vie, d’un peuple qui s’est longtemps cru petit, qui s’imaginait né pour un petit pain, qui a surnommé son plus grand chef politique ti-poil, et qui mange cet étrange fromage nommé le « P’tit Québec ». À la manière de l’immense créateur qu’il est, Claude Meunier a su plonger dans les complexes québécois et les transfigurer pour accoucher d’une série culte.

J’insiste : grâce à l’indéniable génie culturel et humoristique de Claude Meunier, on y voyait les Québécois tels qu’ils sont, ou du moins, tels qu’ils peuvent être : une improbable collection de cabochons attachants. À travers La petite vie, on se reconnaissait, et on se permettait de rire de nous-mêmes, on voyait nos travers et on les dédramatisait. À travers cette série, notre peuple se retrouvait. Les riches, les gens de la classe moyenne et les pauvres pouvaient communier le temps d’un épisode dans un grand rire collectif. Être un peuple, c’est en bonne partie savoir rire des mêmes choses ensemble. Baptême, moman !

L’histoire du Québec moderne se retrace bien à travers ses grands repères télévisuels. Qu’on pense à Lance et compte, à Scoop, aux Filles de Caleb, on peut chaque fois faire une plongée en profondeur dans une zone de notre âme collective.

On est en droit de se demander s’il serait encore possible de répéter l’exploit dans notre société américanisée, atomisée, divisée et segmentée, qui semble de moins en moins capable d’accéder à son propre héritage culturel, comme s’il le trouvait ringard. J’ose croire que ce n’est pas impossible.

Quoi qu’il en soit, vingt-cinq ans plus tard, La petite vie roule encore. Et ne nous y trompons pas : si son succès s’alimente évidemment à un peu de nostalgie, il s’explique aussi par une donnée que nous avons tendance à oublier : même si la société change, même si elle évolue, les traits culturels les plus profonds d’un peuple, eux, ont tendance à demeurer. Ils évoluent eux aussi, mais à leur rythme.

L’occasion est belle pour en célébrer le succès !