La publicité électorale «Texas Style»

À moins de trois semaines des élections de mi-mandat aux États-Unis, un survol des publicités électorales donne un aperçu fidèle du ton de la campagne pour le contrôle du Congrès. Au Texas, ça joue dur.

D’ici à l’élection de mi-mandat du 6 novembre, je vais consacrer quelques billets à explorer les publicités électorales des candidats dans quelques courses importantes. Parmi celles-ci, évidemment, il y a la course pour un des deux sièges du Texas au Sénat que se livrent l’actuel sénateur Ted Cruz et l’étoile montante du Parti démocrate du «Lone Star State», Beto O’Rourke. J’ai déjà parlé de l’importance de cette course ici, alors place à la pub.

Le démocrate Beto O’Rourke

Le thème de la campagne du challenger démocrate est «Showing Up». En effet, le candidat hyperactif a été partout à la fois au Texas pendant cette campagne, alors que les ambitions nationales de Ted Cruz l’ont éloigné du plancher des vaches texan.

Dans d’autres annonces, il met le doigt sur le problème de la santé, une des principales préoccupations des électeurs qui hésitent à donner carte blanche aux républicains pour compléter le démantèlement de la réforme obamacare. O’Rourke a beau jeu d’attaquer Cru sur cet enjeu :

Le candidat démocrate a la réputation d’être un bon gars. On lui a même reproché d'être trop gentil avec son adversaire dans ses premières publicités, mais il ne retient pas les coups dans cette annonce plus récente qui rappelle à quel point Ted Cruz a mauvaise réputation à l’intérieur-même de son parti.

Le sénateur du Texas Ted Cruz se fait varloper dans cette publicité négative approuvée par son adversaire démocrate Beto O'Rourke. pic.twitter.com/ulPY02dKRT — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) 19 octobre 2018

Un des moments forts de la campagne de Beto O’Rourke a été sa réponse à la question d’un participant à un forum public au sujet des joueurs de football qui s’agenouillent lors de l’hymne national en guise de protestation. Au lieu de donner une réponse facile et conciliante à cet homme qui se dit gêné par cette pratique, O’Rourke a offert un long monologue en appui aux joueurs, qui est rapidement devenu viral et a attiré une attention nationale sur sa campagne.

Le républicain Ted Cruz

Le candidat républicain a l’avantage, mais il se sent talonné par son adversaire démocrate et il ne se gêne pas pour l’attaquer. Notamment, il prend à partie O’Rourke pour sa prise de position en faveur des joueurs de football qui s’agenouillent pendant l’hymne national.

Mais Ted Cruz essaie aussi de se frayer un chemin dans le cœur de ses électeurs avec des publicités positives qui mettent en valeur son rôle bien mis en scène dans les opérations de secours suite à l’ouragan qui a frappé son État l’an dernier.



Des agents libres: La campagne #FireTedCruz

Dans la plus pure tradition américaine de la publicité négative, on voit aussi des annonces qui ne font qu’attaquer Ted Cruz personnellement, sans même se donner la peine d’appuyer son adversaire. Par exemple, cette annonce où le narrateur rappelle comment Ted Cruz est rentré dans le rang derrière Donald Trump après que celui-ci ait insulté successivement son épouse et la mémoire de son père. Ce faisant, il se moque allègremnt du slogan de la campagne de Cruz, qui se prétend «Tough as Texas» (Aussi dur que le Texas). C'est une de mes préférées dans cette course. Très efficace!

Dans cette autre publicité, le même personnage se sert de son franc-parler texan opur se moquer de Cruz et d’un allusion récente au restaurant White Castle, qui n’existe même pas au Texas. «Peut-être au Canada, mais pas au Texas », dit le personnage dans une allusion au fait que Cruz est né au nord de la frontière. «Come On, Ted!»

Selon les prévisionnistes le sénateur en poste Ted Cruz est en tête dans cette course et conserve les meillweures chances de l'emporter, mais c'est loin d'être certain. Les sondages sont relativement serrés et les démocrates comptent sur l'enthousiasme généré par la campagne dynamique de Beto O'Rourke pour provoquer une surprise si le taux de participation est élevé. C'est à surveiller.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM