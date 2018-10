Serge Fiori en rêvait depuis 30 ans. Pour la toute première fois, la musique d’Harmonium et d’autres projets de Fiori sera transposée sur scène dans un spectacle de cirque, a appris Le Journal. Intitulée Serge Fiori, Seul ensemble, la 16e création du Cirque Éloize sera lancée le printemps prochain.

« C’est un grand moment ! Ça fait longtemps que je veux vivre ça. » Rencontré dans les bureaux du Cirque Éloize, à Montréal, Serge Fiori peinait à cacher son excitation, hier après-midi. L’artiste de 66 ans s’est demandé durant presque toute sa carrière pourquoi son œuvre n’avait pas été adaptée sur scène. « Je n’ai jamais reçu d’appel pour ça, dit-il. Pourtant, j’ai toujours trouvé que c’était une musique qui se prêtait bien à ça. »

Il y a un an, le producteur Serge Grimaux a rencontré par hasard le fondateur du Cirque Éloize, Jeannot Painchaud. « Je me souviens que Jeannot m’avait dit qu’il rêvait de faire un spectacle où la musique ne serait plus un accessoire, mais la raison d’être d’un spectacle », dit le producteur.

Rapidement, Grimaux s’est rappelé que Fiori lui avait souvent dit qu’il voulait marier son univers à celui du cirque. Ces dernières années, l’ancien chanteur d’Harmonium était d’ailleurs allé à Trois-Rivières pour assister aux spectacles-hommages du Cirque du Soleil pour Beau Dommage et Luc Plamondon.

Le « fiston » Louis-Jean

La création du Cirque Éloize sera toutefois différente de celles du Cirque du Soleil, car Serge Fiori s’implique directement dans la conception musicale. Le titre du spectacle, Seul ensemble, fait même référence aux paroles de la pièce Le corridor/Les premières lumières, sur l’album L’Heptade, d’Harmonium.

Parce qu’il se jugeait incapable de couper quoi que ce soit dans ses pièces, Serge Fiori ne souhaitait pas travailler seul sur la musique du spectacle. Il a ainsi fait appel à Louis-Jean Cormier. « Louis-Jean et moi, on est de la même souche, dit-il. On a le même désir de perfection. »

« J’étais en année sabbatique depuis le mois de mars et je voulais prendre ça cool, mentionne de son côté Louis-Jean Cormier. Mais quand j’ai reçu cet appel, c’était dur de refuser. »

Comme bien des musiciens de sa génération, Cormier, 38 ans, indique avoir grandement été influencé par la musique d’Harmonium. Travailler avec un artiste qu’il admirait à l’adolescence est très spécial pour lui. « On s’est tout de suite bien entendus, dit-il. Ç’a connecté très rapidement. Il m’appelle maintenant “fiston” et moi je l’appelle “padre” (rires). »

« Tout un trip »

En compagnie d’Alex McMahon, Fiori et Cormier ont déjà travaillé sur six chansons. Ils devraient en faire 16 ou 17 au total pour le spectacle, qui sera lancé en mars prochain.

« Contrairement à ce que pensent les gens, je ne suis pas un control freak en studio, ajoute Fiori. C’est tout un trip de pouvoir réentendre la piste de ma voix à 22 ans. J’étais un cheval de course ! [...] Après Noël, on va mêler notre musique aux numéros acrobatiques que le Cirque Éloize va avoir créés. C’est sûr que je vais être débile mental à ce moment-là ! »

Le spectacle Serge Fiori, Seul ensemble sera présenté en résidence au Théâtre St-Denis, dès le 6 mars. Il sera aussi joué en résidence au Capitole de Québec, dès le 20 juin. Les billets seront mis en vente aujourd’hui à 10 h sur fioriseulensemble.com.

Serge Fiori, Seul ensemble en bref