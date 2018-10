François Legault a réussi haut la main son premier test. Son conseil des ministres est fort compétent, tout en étant cohérent avec le discours de son parti.

Exercice périlleux

On le sait, la formation d’une équipe ministérielle comporte de nombreux défis. C’est d’autant plus vrai quand on fait le choix de s’imposer un devoir de parité. Cette obsession cosmétique aura empêché quelques candidats de valeur d’accéder au Saint des Saints, mais il reste qu’en général, les choix de François Legault semblent bien avisés.

Priorités

Le nouveau gouvernement semble vouloir faire les choses dans l’ordre. Plutôt que de s’embourber dans une interminable liste de priorités aux allures de macédoine indigeste, le PM a opté pour un plan clair et concis.

Cela ne veut pas dire pour autant que les priorités énoncées seront facilement réalisables. Au contraire, certains défis semblent titanesques. Pensons à la santé, alors que la nouvelle ministre devra rouvrir l’entente avec les médecins spécialistes, tout en réussissant le miracle de réduire les temps d’attente aux urgences à un maximum de 90 minutes.

Sur le plan économique, les allègements promis aux contribuables et aux familles devraient être livrés rapidement, mais le gouvernement devra trouver le moyen de maintenir des Finances publiques en bon état tout en se privant d’importants revenus.

En matière d’éducation, les projets sont également nombreux et ambitieux, alors que le ministère en question n’a pas l’habitude de se laisser diriger facilement.

Et c’est sans oublier tout le débat entourant la laïcité, tout comme l’enjeu des seuils d’immigration. Notons au passage que le nouveau PM a démontré une sensibilité qui ne lui était pas connue au niveau de l’environnement en promettant d’être à l’écoute des préoccupations des citoyens.

En bref, le départ de l’ère Legault a été donné de belle façon. Maintenant, son équipe doit se mettre au travail. Le fun commence.