Le Journal de Québec, toujours </br>no 1, loin devant, avec 1,5 million de lecteurs!

Les données du sondage Vividata Automne 2018 témoignent une fois de plus de l’immense popularité du Journal de Québec qui rejoint 1 551 000 lecteurs chaque semaine, toutes plateformes confondues, ce qui représente deux fois plus de lecteurs que son plus proche concurrent! Ces solides résultats permettent au Journal de Québec de demeurer le quotidien no 1 à Québec, 7 jours sur 7, que ce soit au niveau imprimé, numérique ou multiplateforme*.

Le Journal de Québec profite de l’occasion pour remercier chaleureusement ses nombreux lecteurs pour ces excellents résultats!

*Vividata Automne 2018, province de Québec, 14 +, cumulatif 7 jours, lectorat multiplateforme.

.