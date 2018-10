Le nouveau visage du gouvernement

Les Québécois voulaient voir d’autres visages au gouvernement et François Legault a souhaité les leur donner en formant hier un cabinet où les nouveaux venus occuperont le haut du pavé.

Les deux porte-parole de la transition gouvernementale, Geneviève Guilbault et Simon Jolin-Barrette resteront les deux figures fortes de ce nouveau gouvernement. La première devra faire le service après-vente dans l’exigeante Capitale nationale, à qui la CAQ doit énormément. Avec François Paradis qui présidera plutôt les travaux de l’Assemblée nationale, il ne fallait pas ménager sur le poids de la grande région de Québec et la députée de Louis-Hébert s’est imposée comme une valeur sûre.

La mission que l’on confie à Simon Jolin-Barrette est immense. Jeune député qui n’a jamais déçu, sa nomination comme leader parlementaire incarne une audace intéressante de la part de M. Legault. Ses responsabilités seront toutefois écrasantes. En lui donnant à la fois les mandats de réduire les seuils d’accueil et de réglementer le port de signes religieux, il s’assure que si le député de Borduas survit à cette épreuve, il deviendra son dauphin.

Lier politiquement la question de l’immigration aux politiques identitaires du gouvernement demeure une mauvaise idée à sa face même. Les cimetières sont pleins de gens qui s’y sont brûlés.

Boys club

En matière économique, on a fait les choses de la même manière que d’habitude, toutefois. Comme François Legault nous l’avait annoncé, il a réservé les places sur son premier trio économique à son boys club, en nommant Éric Girard aux Finances, Christian Dubé au Trésor et Pierre Fitzgibbon au développement économique. Aussi capable que ces messieurs, Nadine Girault s’occupera plutôt des Relations internationales. MarieChantal Tassé devra se familiariser avec le dossier de l’environnement.

On s’explique mal, également, que Chantal Rouleau doive se contenter d’un ministère délégué aux Transports. Il s’agit d’une des deux seules élues à Montréal et de l’une des députées de son équipe ayant le plus d’expérience dans des fonctions exécutives. La marginalisation anticipée de la métropole semble se concrétiser.

N’empêche qu’il y aura plusieurs autres visages avec qui se familiariser. L’ancien bras droit de Régis Labeaume, Jonatan Julien, aura la chance de se faire connaître dans un rôle national et stratégique, aux Ressources naturelles. Mathieu Lacombe de l’Outaouais hérite de la troisième mission sociale la plus importante dans le budget de l’État avec le ministère de la Famille.

Jean-François Roberge pourra montrer ce qu’il peut faire à l’Éducation. Et — jouez hautbois, raisonnez musettes — nous aurons enfin, grâce à Danielle McCann, autre chose qu’un médecin comme ministre de la Santé. C’est la première fois en plus de quinze ans, depuis un certain François Legault, en fait...

Ça fait plaisir à voir

Non, il ne faut pas jouer les esprits chagrins. On doit reconnaître que cette nouvelle équipe gouvernementale sera des plus intéressantes à voir évoluer.

Nouveau visage qu’on n’attendait pas, celui-là, celui du premier ministre François Legault. Tout doyen de l’Assemblée nationale soit-il, il y a quelque chose dans son non-verbal depuis le 1er octobre qu’on ne connaissait pas et qui fait quand même plaisir à voir. Une émotion sincère, une chaleur intense, sans doute tempérées par le poids immense des attentes et par une modestie qui n’a rien de feint.