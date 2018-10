Le pédophile dénoncé sur des affiches est déclaré coupable

Un homme qui avait clamé son innocence lorsque son visage a été placardé dans les Laurentides avec la mention « Attention pédophile » vient d’être condamné à la prison pour... agression sexuelle sur une mineure.

François Lavigne a écopé d’une peine de 15 mois de détention récemment, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Il y a un peu moins de cinq ans, le résident de Saint-Hippolyte avait dénoncé ouvertement le fait que deux hommes aient apposé des dizaines d’affiches où il était identifié comme « pédophile » sur les poteaux de sa municipalité.

« Surveillez vos enfants »

« Cet homme a agressé une jeune fille de 14 ans et selon une de ses connaissances, il aurait eu d’autres victimes. SVP Soyez prudent et surveillez vos enfants merci [sic] », pouvait-on lire sur le document qui affichait également sa photo et son adresse.

À l’époque, Lavigne ne faisait face à aucune accusation criminelle et avait vivement dénoncé ces allégations.

« Je n’ai jamais agressé personne », avait-il déclaré en décembre 2013 lors d’une entrevue avec Le Journal.

La Sûreté du Québec a mené une enquête ayant finalement mené à l’inculpation de François Lavigne, le 28 juillet 2014.

Il a été accusé d’avoir agressé sexuellement une ado de 14 ans entre 2007 et 2009, ce qui correspondait à la mention de l’affiche.

L’homme maintenant âgé de 57 ans a été reconnu coupable à l’issue d’un procès tenu devant la juge Sandra Blanchard, l’an dernier.

Caresses

Il a échangé plusieurs caresses avec une adolescente à qui il donnait des cours de guitare.

Le musicien, qui a notamment collaboré à la trame sonore du film Elvis Gratton, a également obtenu des fellations de la part de la jeune fille à plusieurs reprises.

Cette dernière croyait être en amour avec Lavigne, d’après ce qui a été mentionné au procès.

Elle a gardé le silence pendant quelques années avant d’en discuter avec des proches.

Ce sont eux qui auraient placardé le village des Laurentides d’affiches à la suite de cette révélation.

Lors du procès, François Lavigne a encore nié tous les gestes à caractère sexuel.

Durant le processus judiciaire, il a suivi une thérapie de six mois pour traiter sa consommation de drogue.

Le quinquagénaire a été inscrit au registre des délinquants sexuels et il lui sera interdit d’occuper un emploi le mettant en position d’autorité ou de confiance envers des mineurs pendant les 10 prochaines années.

– Avec la collaboration de Christian Plouffe