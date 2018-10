Mercredi, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec lançait la deuxième édition du programme Leadership au féminin au Centre des congrès de Québec. À cette occasion, les invités ont pu faire connaissance avec les 70 participantes, rencontrer les 65 ambassadeurs du programme et échanger avec les partenaires du programme. Le programme Leadership au féminin vise à propulser l’action de femmes d’affaires engagées, notamment en leur offrant un rayonnement, des activités de réseautage, de la formation et du codéveloppement ainsi qu’une reconnaissance de leur engagement.

Le programme accueille des participantes réparties selon trois cohortes : cadres supérieures, entrepreneures et professionnelles. Le programme prévoit une campagne médiatique offrant de la visibilité aux participantes ainsi qu’une campagne sur les réseaux sociaux, un accès à un réseau influent, des ateliers et formations de haut calibre reliées au leadership et au développement d’affaires, de l’accompagnement et du mentorat.

Pour information : cciquebec.ca, sous Cohortes.