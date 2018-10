Léger redoux prévu cette fin de semaine

MONTRÉAL – Les températures, jusqu’ici sous les normales de saison, seront à la hausse dès vendredi. Ce léger redoux sera toutefois de courte durée.

Vendredi, les températures seront saisonnières pour tous les secteurs du Québec, même si le temps restera venteux: des vents du sud-ouest sont attendus, allant de 30 à 60 km/ h.

À Montréal, une alternance de soleil et nuages est prévue, avec des vents du sud-ouest de 30 km/ et des rafales à 60. Le mercure affichera 14 °C dans l’après-midi. Québec pourrait recevoir ses premiers flocons, samedi, avec de la faible neige intermittente qui cessera en mi-journée, laissant la place aux nuages et aux averses. La journée sera aussi venteuse à Québec, et le mercure affichera un maximum de 9 °C.

Samedi, le temps risque de se gâter pour tout le monde, de la pluie est prévue pour l’ensemble des secteurs de la province. À Montréal comme à Québec, la journée sera venteuse et des averses sont attendues. Les températures seront similaires à la veille.

Dimanche, le beau temps sera de retour au Québec, où la journée s’annonce ensoleillée malgré une chute des températures sous les normales de saison. À Montréal et à Québec, il fera respectivement 6 °C et 4 °C.

La semaine qui arrive devrait débuter sous le soleil, avant de laisser la place à un ciel gris et pluvieux.