Les 10 pires décisions de Kavis Reed

6. L’acquisition de Johnny Manziel

Photo d'archives, PIerre-Paul Poulin

Il est encore tôt pour dire que la transaction qui a amené Johnny Manziel à Montréal est un fiasco. Toutefois, « Johnny Football » n’a pas encore fait gagner les Alouettes en cinq départs (0-5), et son attitude laisse parfois à désirer. On l’a vu sourire à plusieurs reprises après des défaites. Est-ce qu’il a vraiment cette équipe à cœur ? On est sceptiques. De plus, il ne faut pas oublier le prix que Reed a payé pour ses services : Jamaal Westerman, Chris Williams et deux choix de premier tour. Les Alouettes ont aussi reçu Tony Washington et Landon Rice. Le premier a rendu de bons services, alors que le deuxième a été libéré pour des raisons financières.