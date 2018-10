Les Broncos retrouvent le chemin de la victoire

Les Broncos de Denver ont mis fin à une série de quatre revers consécutifs avec un gain de 45-10 sur les Cardinals de l’Arizona, jeudi soir, à Glendale.

Dans cette écrasante victoire, plusieurs éléments ont contribué au pointage, en commençant par la défensive. Dès les premières minutes du match, le secondeur Todd Davis a ramené une interception pour un touché. Il a été imité par le demi de coin Chris Harris fils qui a également réalisé un larcin pour un majeur avant la fin du premier quart.

Le receveur de passes Emmanuel Sanders a aussi grandement aidé les siens. En plus d’avoir attrapé l’unique passe de touché de Case Keenum, il a rejoint Courtland Sutton avec un relais de 28 verges pour un majeur. Le vétéran de 31 ans a terminé sa journée de boulot avec 102 verges de gains en six attrapés. Les autres touchés des Broncos (3-4) ont été inscrits par les porteurs de ballon Royce Freeman et Phillip Lindsay.

Dans le camp des Cardinals (1-6), le quart-arrière Josh Rosen a complété 21 de ses 39 passes tentées pour 194 verges et un touché. Il a été victime de trois interceptions et de six sacs du quart.