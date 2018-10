Les Élans veulent leur revanche sur le CNDF

Les Élans de Garneau tenteront de signer une première victoire face au campus Notre-Dame-de-Foy depuis la saison 2013.

Les Élans (4-3) ont défait le CNDF (2-5) pour la dernière fois le 24 août 2013 lors d’une victoire de 23-5. Ils ont perdu les cinq dernières parties et présentent une fiche de deux gains et neuf revers depuis que leurs rivaux ont accédé à la Division 1 en 2012. Les deux rivaux croiseront le fer, samedi à Garneau.

Cette année, les rôles sont inversés alors que les Élans tentent d’accueillir une partie de séries éliminatoires à domicile et que le CNDF lutte pour se glisser dans la danse d’après-saison.

« Dans le passé, nous étions en avant au classement et on n’a jamais raté les séries éliminatoires, a souligné l’entraîneur-chef du CNDF Marc-André Dion. En théorie, les Élans sont les favoris parce qu’ils sont devant nous au classement. »

« C’est plus difficile pour CNDF cette année et, oui, nous sommes dans des sièges différents de ceux des dernières années, renchérit le pilote des Élans Claude Juneau. Malgré les apparences, CNDF possède une très solide équipe. Leur fiche ne représente pas la qualité de leur équipe. Ça fait longtemps qu’on n’a pas battu CNDF, mais on n’a aucun sentiment d’infériorité. »

Blessé au nez dans la défaite crève-cœur de 28-27 sur le dernier jeu du match face aux Phénix d’André-Grasset, samedi dernier, Alexandre Naud sera aux commandes de l’offensive du Notre-Dame. « Ses capacités de leader font une différence, a indiqué Dion. Il n’a pas subi de fracture, mais il ne voyait plus rien après avoir reçu un coup sur le nez. »

Autres rencontres

Les Faucons de Lévis-Lauzon (2-5) rendront visite aux Phénix (5-2). « Avec Jonathan Sénécal et Kevin Mitale, on sait vraiment qu’on doit se concentrer à arrêter le jeu aérien, a raconté l’entraîneur-chef Pierre-Alain Bouffard. On veut les forcer à marquer par le sol. Notre défaite par seulement six points contre le Vieux Montréal a montré qu’on peut rivaliser avec tout le monde. »

Les Titans de Limoilou (1-6) tenteront de garder la tête hors de l’eau alors qu’ils rendront visite aux Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu (4-3), ce soir. « Ça fait dix ans qu’on joue contre eux et il n’y a pas de secrets entre les deux équipes, a résumé l’entraîneur-chef des Titans Dave Parent. Nous sommes l’équipe la plus jeune qui affronte la plus vieille. »