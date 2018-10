Les raisons sous-jacentes à l’accumulation compulsive

Un détail important semble avoir été oublié dans la réponse donnée à cette femme qui vous racontait l’histoire de sa fille aux prises avec un conjoint accumulateur compulsif qui refuse à cette dernière le droit de réintégrer le foyer conjugal. Pour accumuler ainsi des objets inutiles, ce monsieur souffre certainement d’un quelconque désordre mental. A-t-il reçu un coup sur la tête par le passé ? Aurait-il été blessé en jouant au hockey ou au football ? Je peux en parler, parce que j’ai moi-même changé à la suite d’un traumatisme. Si cette femme aime son homme comme elle le dit, elle devrait s’empresser de lui faire passer un scan au cerveau en plus d’interroger son entourage sur les circonstances qui ont présidé à son changement de personnalité. Croyez-moi, ce n’est pas en le dopant avec des pilules que les choses vont s’améliorer. Que cet homme ait accumulé des objets valables ou des cochonneries, peu importe, c’est le signe que son cerveau veut se réparer et qu’il a pris ce moyen-là pour y parvenir. Aimer quelqu’un, c’est l’accompagner dans les bons comme dans les moins bons moments. Ne le laissez pas à lui-même comme on a fait avec moi qu’on a abandonnée.

Vous auriez lu cette lettre avec un peu plus d’attention et en ne tentant pas d’amalgamer cette situation avec la vôtre, que vous auriez mieux compris les enjeux. Comment voulez-vous aider quelqu’un qui ne permet même plus à son ex-femme de réintégrer le foyer familial d’où elle fut obligée de partir à cause d’un homme qui refuse totalement de consulter pour son problème ?