Les Raptors envoient un message

Les Raptors ont signé un deuxième gain consécutif en ce début de saison de la NBA en venant à bout des Celtics de Boston par la marque de 113-101, vendredi soir, à Toronto.

En battant leurs rivaux du Massachusetts, les représentants de la Ville Reine ont envoyé un signal clair qu’ils ne seront pas à prendre à la légère dans la division Atlantique. Les deux formations devraient logiquement se disputer les honneurs de celle-ci tout au long de la saison.

Kawhi Leonard a connu un très bon match, réussissant 31 points, 10 rebonds et trois mentions d’aide. Il a été particulièrement dominant au troisième quart. Alors que son équipe tirait de l’arrière, celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA a enfilé 15 points. Une performance qui a définitivement plu aux amateurs présents dans le Scotiabank Arena, qui n’ont cessé de l’acclamer en criant «MVP» à répétition.

Leonard a obtenu l’appui de Serge Ibaka, qui a inscrit un total très respectable de 21 points. Pour sa part, Kyle Lowry a mis 15 points au tableau indicateur, en plus de réussir six rebonds et six passes décisives.

Dans le camp des Bostonnais, Kyrie Irving a été le plus productif avec une récolte de 21 points, quatre rebonds et six mentions d’aide.

Les Raptors reprendront l’action samedi soir, alors qu’ils auront le rôle de visiteurs pour une première fois en 2018-2019. Ils affronteront les Wizards de Washington, au Verizon Center.