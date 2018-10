Les Vikings au Comiccon

Les Ragnar, Lagertha, Astrid, Bjorn, Floki et autres personnages de la série Vikings débarqueront au Comiccon de Québec. Un groupe d’amateurs de jeux de rôle grandeur nature, de Québec, passionnés par cette série télévisée, effectueront, samedi et dimanche, leur première sortie officielle.

« C’est flambant neuf », a lancé Nancy Sirois, qui a vécu les débuts de cette aventure, il y a une dizaine d’années.

Celle qui se glisse habituellement dans la peau du voyant participe, depuis une dizaine d’années, à des jeux médiévaux qui se déroulent dans le Duché fictif de Bicolline, à Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie.

« On était quelques amis qui participaient à cette activité. Le petit groupe a grossi et on a réalisé que l’on partageait une passion commune pour la série Vikings », a-t-elle raconté. Ils sont aujourd’hui 14. On retrouve des gens de 19 à 50 ans.

Accueil surprise

Déguisés en personnages de cette série, ils ont vécu quelque chose de particulier et d’inattendu, en juillet dernier, lors du Comiccon de Montréal.

« Les gens nous arrêtaient et nous prenaient en photo. On nous demandait où était notre kiosque. Nous étions là uniquement à titre de visiteurs et on ne s’attendait pas du tout à ce genre de réaction », a fait remarquer Nancy Sirois. Totalement surpris par cet accueil, le regroupement d’amis s’est mis à penser à ouvrir un kiosque lors d’un prochain Comiccon.

Samedi et dimanche, le Vikings Cosplay Québec offrira aux visiteurs, en échange d’une contribution minimale de cinq dollars, la possibilité d’enfiler une armure et de se faire photographier avec les différents personnages de la série à son kiosque.

« Les dons seront remis au Club des petits déjeuners », a-t-elle fait savoir.