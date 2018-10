L’Inde pour ses 40 ans

Après deux voyages humanitaires en famille à travers l’Inde et le Pérou, Michaël Girard et sa famille planifient déjà leur troisième. Le chanteur souhaite repartir en février 2020 pour fêter ses 40 ans à l’étranger avec sa conjointe et leurs deux enfants.

« On aimerait retourner en Inde pour revoir les gens qu’on a rencontrés, vus, connus là-bas et côtoyés au quotidien. Les enfants ont eu la piqûre et nous en parlent beaucoup. Cette fois-ci, on aimerait voir plus de pays, parce qu’on y était allés en tant que volontaires : on travaillait six jours sur sept. Si on retourne, on partirait donc moins longtemps et il y aurait une phase plus touristique », raconte-t-il, croisé à la conférence de presse du spectacle Noël, une tradition en chanson, lundi dernier.

Ils partiraient donc tous les quatre, mais seulement trois membres du clan reviendraient ensemble à la maison : son fils de 18 ans, Tom-Éliot, aurait l’intention de prolonger son séjour.

« Il aimerait s’engager un autre six mois comme volontaire. On irait tous là-bas en même temps et, lui, resterait et nous, on reviendrait », avance Michaël.