Marcel Barbeau – En mouvement au Musée national des beaux-arts du Québec

La très attendue exposition Marcel Barbeau – En mouvement est présentée jusqu’au 6 janvier 2019 au Musée national des beaux-arts du Québec. C’est l’occasion d’apprécier l’audace créative d’un des artistes les plus marquants du Québec, coauteur du fameux Refus global, en 1948. Pleins feux a rencontré Ninon Gauthier, historienne de l’art, complice du quotidien de l’homme et témoin de son travail immense, qui a partagé la vie de l’artiste durant 47 ans, ainsi que Manon Barbeau, fille de Marcel Barbeau, cinéaste documentariste, et des membres de l’équipe de conception de l’exposition. À voir à l’émission de samedi.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Par sa curiosité esthétique et sa capacité à sans cesse se renouveler, Marcel Barbeau a contribué à décloisonner les frontières artistiques. En ce sens, il est l’un des pionniers de plusieurs courants d’avant-garde dans l’univers artistique canadien, notamment l’abstraction picturale, l’art optique et la transdisciplinarité. L’exposition relate l’ensemble de sa carrière, de la fin des années 1940 jusqu’à ses toutes dernières œuvres, en 2013. Pour information sur l’exposition : mnbaq.org.