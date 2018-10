Mondiaux juniors de judo : Alexandre Arencibia rafle le bronze

Le Montréalais Alexandre Arencibia a remporté la première médaille du Canada aux Championnats du monde juniors de judo disputés à Nassau, aux Bahamas, vendredi. Au terme d’un duel qui s’est terminé en prolongation, il a gagné l’une des deux médailles de bronze de la catégorie des moins de 81 kg.

En finale pour la troisième place, il affrontait le Hongrois Robert Rajkai. À la fin du temps réglementaire, après plus deux minutes de prolongation, il a eu le dessus sur son adversaire par ippon.

« Au début, quand je me suis fait lancer, je me suis dit que ça allait être vraiment difficile. Mais je me suis repris et j’ai remis les compteurs à zéro. J’ai vu les gens de l’équipe canadienne m’encourager et ça m’a redonné de l’énergie. À la fin, j’ai réussi un enchaînement et ça s’est terminé sur ippon. J’étais vraiment, vraiment content», a indiqué Arencibia.

Le Québécois avait remporté ses deux premiers combats avant de subir la défaite face à l’Italien Christian Parlati, qui a finalement gagné la médaille d’or. Arencibia s’était ensuite repris au repêchage avec une victoire expéditive par ippon face au Brésilien Guilherme Schimidt.

«C’était une journée magique, a affirmé son entraîneur Jean-Pierre Cantin. Il a réussi à se concentrer, même après avoir perdu un combat qu’il voulait gagner, et à l’emporter au repêchage. Il a bien écouté les consignes et je suis vraiment, vraiment fier de lui. C’était toute une expérience.»