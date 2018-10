Oblats de Marie-Immaculée: un règlement à l'amiable pourrait intervenir

Le cabinet qui pilote l’action collective des victimes présumées de missionnaires de la congrégation des Oblats de Maire-Immaculée a révélé vendredi que «les parties ont convenu de tenter de trouver une solution au litige par le biais d’une conférence de règlement à l’amiable».

C’est un juge de la Cour supérieure du Québec qui présidera cet exercice, mais le cabinet Arsenault Dufresne Wee a précisé qu’«il n’y a pas encore eu de rencontre à ce sujet».

S’il y a règlement à l’amiable, c’est donc dire que l’action collective entreprise par Noëlla Mark, innue de la communauté d’Unamen Shipu, serait arrêtée.

Jeudi soir, lors de la diffusion de l’émission «Enquête» d’ICI Radio-Canada Télé, il a été rapporté que 10 pères oblats font l’objet d’allégations d’agressions sexuelles.

Selon les avocats qui représentent les victimes présumées, ce ne sont pas 10, mais 17 oblats qui sont visés par ces allégations.

Depuis le dépôt de l’action collective, le 29 mars dernier, 72 victimes présumées se sont manifestées à la firme d’avocats. Parmi ceux-ci, 67 sont autochtones et cinq sont non autochtones. Quarante-cinq sont des femmes et 17 sont des hommes.

«Compte tenu de la mise sur pied d’une conférence de règlement à l’amiable, il est important que toutes les victimes nous contactent», a-t-on dit.

«Nous devons également rencontrer 22 autres victimes potentielles. Les autochtones victimes des Oblats proviennent principalement des nations Innue et Attikamekw, nous avons un certain nombre de victimes qui sont Anishnabé. Les Oblats de Marie-Immaculée ont été actifs principalement auprès des communautés innue, attikamekw, anishnabé et crie», a mentionné le cabinet Arsenault Dufresne Wee.

Soulignons que l’Assemblée des évêques catholiques du Québec a réagi au reportage d’«Enquête» en parlant de «crimes révoltants et de pêchés ignobles. «Face au terrible drame des abus sexuels et physiques faits aux mineurs par des membres du clergé ou de communautés religieuses, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec redit son indignation et sa honte. Le désir le plus sincère de tous les évêques est que vérité soit faite et que justice soit rendue envers toutes les victimes».