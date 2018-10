Pas de pitié pour le Titan

Les Remparts de Québec ont mis un peu de positif à une journée qui n’en a pas comporté beaucoup pour eux, vendredi, en l’emportant 6-1 face au Titan d’Acadie-Bathurst au Centre Vidéotron.

C’est qu’ils ont appris que Louis-Filip Côté avait subi une entorse au troisième degré de la cheville droite et qu’il devra s’absenter pour une période de quatre à six semaines, mais qu’en plus, la fracture à la main de Dereck Baribeau allait finalement nécessiter une intervention chirurgicale et que le gardien partant serait sur la touche pour au moins un mois.

Le gardien des Remparts a tout de même pris part au match de vendredi comme il avait été préalablement décidé, mais sa main n’a pas été testée outre mesure puisque le Titan n’a dirigé que 12 lancers sur lui durant toute la rencontre. Il sera opéré samedi.

Domination

Pour pallier la perte de Côté, les Remparts ont rappelé Thomas Caron des Inouk de Granby (junior AAA). Utilisé aux côtés de Philipp Kurashev et Aleksei Sergeev, l’attaquant de 18 ans en a profité pour inscrire un premier point cette saison en se faisant complice du but de Benjamin Gagné qui portait la marque à 3-0 en première période. Andrew Coxhead et Jérémy Laframboise avaient préalablement marqué avec dix secondes d’intervalle.

Coxhead a ajouté son deuxième du match au second tiers.

« J’ai été content de voir la performance de Coxhead ce soir, a mentionné Roy après avoir vanté le travail de son équipe dans toutes les facettes du jeu. Il joue du bon hockey pour nous dernièrement et de le voir marquer deux buts, en plus de la façon dont il a joué autant autour du but, en attaque qu’en défensive. »

Toutefois, comme si ce n’était pas assez, Olivier Mathieu s’est ajouté à la liste des joueurs blessés. Il ratera de sept à dix jours en raison d’une blessure à une épaule subie en deuxième.

De son côté, l’entraîneur du Titan Bryan Lizotte n’est pas passé par quatre chemins pour décrire la prestation de ses joueurs.

« Les opportunités qu’on leur a données, on peut pas se le permettre comme équipe. Je ne vais pas les défendre, je n’ai pas à les critiquer non plus. Mais il faut être réalistes et reconnaître nos faiblesses. On doit être spécial et pour le moment on ne l’est pas », a mentionné le pilote de l’équipe qui montre un dossier de 3-8 cette saison.

Pierrick Dubé puni

En plus d’apprendre la mauvaise nouvelle concernant Côté et Baribeau, Roy a également dû faire de la discipline.

Pointé du doigt la veille, après la rencontre face aux Saguenéens, en raison de son rendement décevant au goût de l’entraîneur, Dubé est arrivé en retard à une rencontre d’équipe vendredi matin. L’entraîneur a donc pris la décision de le laisser de côté pour la rencontre face au Titan.

« Je suis déçu de son rendement depuis le début de la saison. Comme je lui ai dit, la porte est ouverte, mais qu’il n’attende pas qu’elle se ferme. On n’abandonne pas avec lui, mais on veut lui passer le message que s’il veut du temps de glace, il doit le mériter. »

1 6 Première période 1-Qué: Andrew Coxhead (4) (Huntley, Gagné) AN-7:34 2-Qué: Jérémy Laframboise (1) (Montreuil, Frattaroli) 7:44 3-Qué: Benjamin Gagné (3) (Caron, Sergeev) 16:28 Punitions: Champagne (Bat) 6:34, Dobson (Bat) 17:51. Deuxième période 4-Bat: Domenic Malatesta (2) (Dobson, MacKinnon) 4:48 5-Qué: Andrew Coxhead (5) (Mathieu, Grouchy) 19:52 Punitions: Aucune punition. Troisième période 6-Qué: Gabriel Montreuil (1) (Kurashev, Verrette) AN-3:08 7-Qué: Aleksei Sergeev (6) (Caron) 14:20 Punitions: Sansfaçon (Bat) 2:06, MacIsaac (Bat) 19:27. Tirs au but A.-Bathurst 3 - 5 - 4 - 12 Québec 14 - 11 - 16 - 41 Gardiens: Bat: Mark Grametbauer (P, 3-5-0), Qué: Dereck Baribeau (G, 5-3-1) Avantages numériques: Bat: 0 en 0, Qué: 2 en 4 Arbitres: Marc-André Bernier, Kévin Maillé Juges de lignes: Marc-Antoine Beaulieu, Philippe Pilon ASSISTANCE: 8614

L’après-Coupe Memorial à Acadie-Bathurst

Comme la plupart des formations championnes de la Coupe Memorial au fil des ans, le Titan d’Acadie-Bathurst est en lendemain de veille, cette année.

L’équipe a perdu plusieurs des vétérans qui ont été partie prenante de la conquête l’an dernier, surtout en attaque. Jeffrey Truchon-Viel et German Rubtsov ont gradué chez les professionnels, tandis qu’Antoine Morand, Samuel Asselin et Samuel L’Italien ont été échangés. Le gardien Evan Fitzpatrick a également fait le saut et il évolue avec les Oilers de Tulsa, dans l’ECHL.

Bref, c’est un visage complètement différent que présente le Titan cette année, lui qui, à tout le moins, a pu compter sur le retour de l’excellent Noah Dobson, choix de premier tour des Islanders de New York l’été dernier.

« C’est une grande adaptation pour tout le monde, a mentionné le nouvel entraîneur-chef de l’équipe, Bryan Lizotte, qui a succédé à Mario Pouliot l’été dernier. On a beaucoup de nouveaux joueurs et on essaie de mettre nos standards uniques, car si on veut avoir du succès en tant qu’équipe, on n’a pas le choix. On sait que si on se contente de seulement travailler fort cette année, oubliez ça. On est tous conscients de ça. On veut trouver un moyen d’être spécial comme équipe, et ça, ça prend un certain temps. »

L’un des joueurs de retour de l’an dernier, Ethan Crossman, n’a toujours pas joué cette année. L’ancien des Remparts de Québec et des Wildcats de Moncton a subi une intervention chirurgicale à la hanche après le tournoi de la Coupe Memorial. Le Titan a tout tenté pour qu’il puisse revenir au jeu, vendredi, face à son ancienne formation, mais il n’a pas obtenu le feu vert du médecin. Il devrait toutefois renouer avec l’action au cours de la semaine prochaine.

Dobson le leader

Évidemment, Noah Dobson aura un rôle de premier plan à jouer avec le Titan. Du moins, jusqu’aux Fêtes ! Le collègue Mikaël Lalancette de TVA Sports révélait récemment que Dobson était déjà promis aux Saguenéens de Chicoutimi lors de la période des Fêtes, eux qui, ensuite, pourraient être tentés de le troquer à nouveau à une équipe aspirante.

Pour Lizotte, Dobson n’échappe pas à la période d’adaptation collective dans l’entourage du Titan.

« Il est de retour de la LNH, et ce n’est pas toujours facile. Il s’attendait à jouer avec les Islanders. Par contre, il est content de relever le défi avec nous et est conscient qu’être un leader ici va lui servir dans sa carrière et avec l’équipe nationale. »