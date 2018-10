Pèse sur start lutte contre le cancer du sein ce samedi

«Est-ce que je peux sacrer pendant l’entrevue?» lance d’emblée Christine Lemus.

Si, devant l’écran lors de ses diffusions Twitch et Facebook pour Pèse sur start, notre collègue est d’un naturel compétitif (sans parler de son vocabulaire coloré!), la situation est tout autre lorsqu’elle aborde la lutte au cancer du sein.

Une constante toutefois: la même passion l’anime.

Se battre pour la cause

Pour se faire, les Scouts organisent un tournoi d’ Overwatch. «N’oublie pas d’écrire qu’il y aura également de l’animation et des tirages de prix», glisse ma collègue. Aussi à noter: l’événement rassemblera des équipes locales, mais aussi américaines et européennes. De plus, six des huit équipes sont féminines.

En marge du tournoi, d’autres diffuseurs se joignent aux Scouts en diffusant en leur nom. C’est là que Christine Lemus intervient.

Notre collègue jouera à Overwatch également, mais aussi à Call Of Duty: Black Ops 4 en plus de s’amuser avec des jeux collaboratifs avec des abonnés de la chaîne Twitch Pèse sur start. Christine prévoit donc un marathon de six heures, au grand dam de son patron (l’auteur de ces lignes)

— Écris que tu capotes parce que je vais “streamer” un samedi pendant six heures. Précise aussi que c’est bénévole.

— Je “capote” parce que je m’en fais pour ta santé, Christine. C’est pendant ta fin de semaine, t’sais.

— C’est ce que je ferais de mon samedi de toute façon.

— Ok, ok...

C’est quand on lui demande pourquoi elle s’investit autant que le ton change.

Superman n’existe pas

Il y a quelques années, Christine Lemus se dirigeait à l’hôpital pour un mal quelconque. Le verdict tombe quelques heures plus tard: une tumeur menace son ovaire droit. Une tumeur. À 24 ans.

«La tumeur a finalement détruit mon ovaire, mais n’a pas touché d’autres organes. Si ça n’avait pas été traité aussi rapidement, je serais probablement en chimiothérapie en ce moment. Ou pire.»

Une expérience qui a évidemment profondément marqué Christine. «Quand, à 24 ans, un médecin te dit que tu as peut-être le cancer, c’est toute une claque dans la face. Ça m’a fait réalisé que, à 24 ans, j’étais vulnérable. Que “ça” n’arrivait pas qu’aux autres. Ça m’a fait réaliser que, malgré mon jeune âge, je n’étais pas si invincible que ça. Je n’étais plus Superman.»

Facile de donner

— Pourquoi tu t’impliques?

— Parce que je suis une femme avec des totons

— Je vais mettre "seins" si ça ne te dérange pas...

— Non! Mets "totons"!

Bref, Christine Lemus est sensibilisée à cette maladie qui affecte femmes et hommes. «Je souffre également de la maladie de Crohn. Ce qui veut dire qu’avec mon système immunitaire affaibli, mon risque d’attraper un cancer augmente. Si jouer peut aider d’une façon ou d’une autre le financement de la recherche, pourquoi pas? En plus, j’aide de façon ludique!»

Sans rien enlever à l’événement des Sailor Scouts, le constat demeure: les événements caritatifs liés aux jeux en ligne sont de plus en plus fréquents. Pourquoi? «Parce que c’est facile», tranche Christine.

«Bien que les sports traditionnels vont également organiser des activités du genre, il y a toujours une limite physique à leurs environnements. Avec le jeu en ligne, on peut y assister d’un bout à l’autre du monde et on peut les produire dans le confort de nos salons.»

Idem pour les dons. «De plus, les paiements sont incroyablement simplifiés. Ils peuvent se faire en deux temps, trois mouvements avec un téléphone», explique-t-elle tout en faisant valoir, bien sûr, que comme le gaming est une activité de plus en plus sociale, il mène à des communautés tricotées serrées. «Un bon exemple: je vais faire du “bénévolat” pour les Sailor Scouts».