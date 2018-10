Première pelletée de terre: c’est parti pour le déménagement de la brasserie Molson

LONGUEUIL – Molson Coors a procédé vendredi à la première pelletée de terre de sa future usine de Longueuil.

Il s'agissait d'un événement hautement symbolique pour l’entreprise qui aura passé plus de 230 ans à Montréal.

Le nouveau bâtiment de 800 000 pieds carrés comprendra une brasserie ultramoderne et un centre de distribution.

Les premières illustrations donnent une bonne idée à quoi ressembleront les installations qui doivent être inaugurées en 2021.

«C’est l'investissement de capital le plus important de notre entreprise au niveau mondial. Il n'y en a pas deux aussi importants que celui-ci», a expliqué Frederic Landtmeters, président et chef de la direction de Molson Coors Canada.

Cet investissement d'un demi-milliard de dollars dans le parc industriel de Longueuil envoie un signal fort, selon la mairesse.

«On est à proximité de la 30, de la 10, de la 20. On est tout à côté des États-Unis. On a un aéroport. Donc, on a beaucoup d'attraits pour de grandes entreprises», a dit Sylvie Parent.

À terme, dans cette usine, on brassera non seulement de la bière, mais aussi d'autres boissons. Pensons à celles à base de cannabis, créées en partenariat avec le producteur québécois Hexo.

Robotisation et des craintes chez les syndiqués

Avec des installations plus modernes, en partie robotisées, les 600 travailleurs syndiqués craignent toutefois pour leur avenir.

«L'incertitude fait en sorte que depuis le début de l'été, il y a des employés qui ont commencé à quitter l'entreprise, à démissionner pour aller travailler ailleurs, ne sachant pas s'il va y avoir un emploi encore pour eux», a indiqué Éric Picotte, le président du syndicat.

Le grand patron de Molson ignore, pour l'instant, combien d'employés pourraient perdre leur travail.

«Même si je n'ai pas de nombre exact à vous donner aujourd'hui, on gardera des centaines d'emplois ici, à Longueuil. Ça, c'est certain», a assuré Frederic Landtmeters.

Quant à la mythique brasserie de la rue Notre-Dame Est, elle va abriter certains bureaux administratifs. L'entreprise souhaite vendre le bâtiment, qui est évalué à plus de 40 millions $ par la Ville de Montréal.