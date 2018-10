Marc Joly-Corcoran avait deux ans et neuf mois lorsqu’il a vu le premier volet de la trilogie Star Wars au cinéma. Il n’a pas de souvenirs de ce moment, mais les aventures de Luke Skywalker, Han Solo et des Jedi se sont inscrites dans son subconscient.

Le réalisateur et chargé de cours en cinéma à l’Université de Montréal et à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue travaille sur le tournage d’un documentaire intitulé Que le fan soit avec toi. Un long-métrage qui plonge dans le quotidien des fans québécois de Star Wars.

« Je ne me souviens pas d’avoir vu Star Wars à cet âge, mais je sais que c’est quelque chose qui m’a marqué. Je me suis mis à dessiner des vaisseaux spatiaux et je savais ce que j’étais lorsque je voyais des images du film à la télé. C’est ce qui m’a amené à vouloir faire du cinéma », a-t-il raconté, lors d’un entretien.

Marc Joly-Corcoran s’amuse à dire qu’il s’est retrouvé dans cette salle de cinéma, en 1977, parce que ses parents n’avaient pas d’argent pour se payer une gardienne.

Étudiant à l’Université de Montréal, où il a fait une maîtrise et un doctorat en cinéma, le sujet de sa thèse portait sur les fans qui réalisaient des films sur leurs personnages favoris de Star Wars. Une thèse qui l’a amené à vouloir tourner un documentaire sur la passion qui anime les fans de cette célèbre franchise.

« Les médias présentent souvent les clichés de ce qu’est un fan et le côté pas normal de la chose. On voit souvent la geekette très peu vêtue et des gens qui ont un surplus de poids et qui se déguisent en Superman. Je veux montrer qu’il y a des gens qui vivent cette passion et qui ont une hypothèque, des enfants, qui habitent en banlieue et qui ont une vie normale », a-t-il expliqué.

Que le fan soit avec toi s’intéresse à ces gens qui vivent une passion qui sort de l’ordinaire. « On les suit sur une période de deux et trois ans, et voit comment ils entretiennent leur passion et comment elle évolue avec le temps », a-t-il fait remarquer.

À Chicago et à Québec

Marc Joly-Corcoran vient de lancer une campagne sur Indiegogo pour aller chercher du financement afin d’aller tourner lors de la convention Star Wars Celebration, qui aura lieu en avril à Chicago.

« L’objectif est d’amasser 20 000 $ afin d’y amener une petite équipe de tournage, louer de l’équipement, payer leurs salaires et les dépenses liées à ce séjour », a-t-il mentionné.

Le réalisateur et chargé de cours sera de passage, samedi et dimanche, au Comiccon de Québec, où il a l’intention de tourner des images et faire connaître son documentaire.

Steeve Gros-Louis, de la boutique Kaia, un des exposants du Comiccon, que l’on pourra aussi voir dans le documentaire, lui a réservé un petit espace dans son kiosque, où les gens pourront voir un extrait du documentaire et obtenir de l’information sur cette campagne de financement.

Le Comiccon de Québec se déroule samedi et dimanche au Centre des congrès de Québec.