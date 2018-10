Rouge et or de père en fils

Stéphan Turcot a rencontré deux joueurs des Titans de Limoilou, Étienne Cloutier, joueur sur la ligne défensive, et Enzo Pepe Esposito, ailier défensif. Ils en sont à leur première année de football au collégial. Leur rêve : jouer pour le Rouge et Or de l’Université Laval. Il faut dire que le football est dans leur ADN. Ce sont les fils de deux joueurs membres de l’équipe Rouge et Or qui a, pour la toute première fois, soulevé la coupe Vanier, en 1999. Ils ont tous deux hérité des gènes paternels puisqu’ils figurent parmi les joueurs en lice pour être de l’équipe dans trois ans. Voyez le reportage samedi.