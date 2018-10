Plus de 10 000 étudiants, adultes, nouveaux arrivants et jeunes retraités sont attendus, aujourd’hui et demain, au Centre de foires de Québec, par quelque 200 exposants, dont 66 employeurs ayant plusieurs milliers de postes à combler... lors du 24e Salon Carrière Formation de Québec (SCFQ).

De nombreuses conférences destinées aux étudiants, ou plus spécifiquement aux adultes, sont aussi au menu sous le thème Pour trouver un emploi ou orienter son avenir. Par ailleurs, le Prix Pascale-Clément sera remis lors de la cérémonie d’ouverture officielle, ce soir à 18 h 30. Nommé en l’honneur de la défunte directrice générale du SCFQ en poste de 2006 à 2016, Pascale Clément, le prix sera remis à une personne issue de l’immigration dont le parcours d’insertion professionnelle et d’intégration personnelle dans la région de Québec est remarquable. Entrée gratuite.

Enseignant de golf de l’année

Bravo à Keven B. Tremblay, enseignant et directeur de L’Académie de golf La Tempête depuis 2013, qui a reçu le titre d’Enseignant de golf de l’année au Québec. Keven a été élu, par ses pairs, lors de la 1re soirée Méritas 2018 de la PGA Canada, zone Québec, tenue récemment à Kanata en banlieue d’Ottawa. C’est la 3e fois en carrière (2013 et 2015) que Keven reçoit ce prestigieux titre décerné parmi tous les enseignants de golf du Québec. Les deux autres titres avaient été décernés par la défunte Association des golfeurs professionnels du Québec (AGPQ). Il a devancé au scrutin Louis Bourgeois (Royal Laurentien) et Denise Lavigne (Le Mirage). Keven B. Tremblay est maintenant automatiquement en lice pour le même prix au niveau canadien. Sur la photo, Keven est entouré de Sylvain Gaudet (organisateur de la soirée) et professionnel au club de golf Montcalm, à gauche, et Dominic Racine, directeur général de la Zone Québec de la PGA du Canada, à droite.

Brunch du maire

Le 3e Brunch du maire, tenu le 13 octobre dernier au CIEL Bistro-Bar de l’hôtel Le Concorde, a permis à Restos Plaisirs de remettre la somme de 75 000 $ au Pignon Bleu, organisme communautaire venant en aide aux familles en situation de précarité de la région de Québec. Cette somme inclut la totalité des profits réalisés lors de l’événement Brunch du maire et le montant amassé grâce à la vente des Pots Plaisirs en 2018. S’ajoute à ce montant un don privé de 3000 $ de la part du propriétaire de l’Hôtel Le Concorde, Jean-Guy Sylvain, et de Manon Fortin, directrice aux opérations. Sur la photo, Roseline Roussel, directrice du Pignon Bleu, Régis Labeaume, maire de Québec, Pierre Moreau, PDG de Restos Plaisirs, et les enfants du Pignon Bleu.

L’Amérique à vélo pour Lauberivière

Trois valeureux cyclistes, Edward Collister, David Halstead et Lilli Boulianne, accompagnés de Solange Cyr, qui conduisait le VR et s’occupait de la logistique, ont traversé les États-Unis d’un océan à l’autre, dans le but d’amasser des fonds pour Lauberivière. De mai à juillet 2018, ce périple de 67 jours étendu sur 6000 km aura permis d’amasser la somme de 3350 $. Sur la photo, de gauche à droite : Solange Cyr, Manon Beaudoin, directrice générale de la Fondation Lauberivière et Edward Collister.

Anniversaires

André Gingras (photo), enseignant en titre au club de golf La Tempête, son âge ? La normale plus 5... Louis-José Houde, humoriste québécois, 41 ans... Romy Snyder Péladeau, fille de Julie Snyder et Pierre Karl Péladeau, 10 ans... Jean Trudeau, président du circuit de golf Canada Pro Tour, 59 ans... John Lithgow, acteur de cinéma, 73 ans... George McCrae, chanteur américain, 74 ans... John LeCarré, auteur de romans d’espionnage, 87 ans.

Disparus

Le 19 octobre 2017. Michael Pitfield (photo) 80 ans, ancien sénateur et greffier du Conseil privé à Ottawa... 2015. Fleming Mackell, 86 ans, a joué 13 saisons dans la LNH. Il a deux coupes Stanley (Toronto) en 1949 et 1951... 2012. Raymond Dumais, 62 ans, évêque de Gaspé (1994-2001)... 2005. Corinne Côté-Lévesque, 61 ans, veuve de l’ancien premier ministre René Lévesque... 1992. Willie Lamothe, 72 ans, porte-étendard de la musique country québécoise.