Soirée rose au Centre Vidéotron

Ce soir, le Centre Vidéotron adopte le rose pour une soirée en appui à la grande campagne menée actuellement par la Fondation du CHU de Québec pour le Centre des maladies du sein. Dès 18 h, venez à la rencontre des porteurs de lumière, dont Karine Gagnon et Julie Couture, ainsi que des membres de l’équipe de la Fondation du CHU pour en savoir plus sur l’événement Québec ville en rose. Affichez votre solidarité envers les personnes atteintes en portant, vous aussi, du rose pour assister au match des Remparts. Sur place, il sera possible de faire un don spontané ou d’acheter un ballon rose qui pourrait vous rapporter une surprise!

Photo courtoisie

Rappelons que pendant tout le mois d’octobre, la Fondation du CHU de Québec réalise une importante campagne de financement afin de soutenir la recherche sur le cancer du sein ainsi que pour améliorer les soins et les services offerts aux personnes qui en souffrent. Plusieurs sites sont illuminés de rose, témoignant du soutien et de la mobilisation de plusieurs acteurs de Québec pour la lutte contre la maladie. Également, plusieurs porteurs de lumière se sont engagés à amasser, par diverses initiatives, des sommes pour appuyer les efforts réalisés par le Centre des maladies du sein. Pour faire un don : quebecvilleenrose.ca.