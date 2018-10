SQDC: baisse significative des commandes en ligne au jour 2 de la légalisation

Contrairement à sa première journée d’existence mercredi, la Société québécoise du cannabis (SQDC) a enregistré une forte baisse de commandes en ligne, jeudi.



Les données publiées par la SQDC font état de 8500 commandes reçues en ligne jeudi à partir de son site Web transactionnel.



C’est trois fois moins que le nombre enregistré mercredi, qui a atteint les 30 000 commandes.



La SQDC affirme ne pas être en mesure de dire si cette diminution est liée à la pénurie qui frappe plusieurs de ses produits offerts.



Les commandes de cannabis en magasin sont toutefois demeurées stables, avec 13 800 transactions notées jeudi dans les 12 magasins de la SQDC comparativement à 12 500 mercredi.



Pénurie de stocks



Trois jours après la légalisation du cannabis au pays, la Société québécoise du cannabis (SQDC) peine maintenant à répondre à la forte demande de la part des consommateurs.



Jeudi, de nombreux clients un peu partout au Québec ont dit déplorer que plusieurs produits n’étaient plus disponibles dans les 12 succursales de la SQDC et sur son site Web.



La SQDC a confirmé jeudi avoir des problèmes d’approvisionnement auprès des producteurs de cannabis.



Pour le moment, la SQDC écarte l’idée de fermer des magasins et de hausser ses prix en raison de pénurie de stocks.