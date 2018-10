Taxe carbone: hausse du coût des billets d’avion, anticipent les transporteurs aériens

La taxe sur le carbone d’Ottawa va faire augmenter les prix des billets d'avion, prévient le Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA) qui représente les grands transporteurs aériens au pays comme Air Canada, Transat et WestJet.

L’Association fait valoir son point dans une lettre adressée à plusieurs élus et dans laquelle elle met en évidence les risques de préjudice grave pour l’industrie, selon le Globe and Mail.

Essentiellement, la CNLA estime que cette taxe du gouvernement Trudeau va non seulement augmenter les tarifs aériens, mais pourrait aussi forcer les compagnies aériennes à supprimer des services sur certaines liaisons en raison de leur faible rentabilité commerciale.

Conséquemment, les clients n’auraient pas d’autres choix que de se tourner vers des vols américains moins chers, souligne-t-on.

«C'est le bordel, il n’y a pas d’autre façon de le décrire, a déclaré le président du conseil Massimo Bergamini, selon le «Globe». Nous constatons que l'opportunisme politique guide les décisions aux niveaux fédéral et provincial. Et cela a un effet néfaste sur notre industrie.»

Rappelons que le plan d’Ottawa est de doter le pays d'une taxe sur le carbone pancanadienne dès le 1er janvier. Cette taxe sur les émissions de carbone passera de 20 $ la tonne, en 2019, à 50 $ la tonne, en 2022, dans les provinces et territoires qui n’en ont pas déjà une.

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a fait de cette mesure la pierre d’assise de son plan environnemental. Il a toutefois réduit sa portée devant les pressions de l’industrie et à cause de l’opposition des provinces comme l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan.

De plus, l'Alberta refuse désormais d'augmenter le prix de sa propre taxe carbone en raison du différend sur le dossier de l'oléoduc Trans Mountain.

Justin Trudeau est prêt à imposer la taxe carbone aux provinces récalcitrantes. Le fédéral fera payer les provinces qui refuseront de s’y plier.