Un nouvel album en 2019

Après s’être fait connaître en reprenant les succès d’Elvis Presley, David Thibault s’éloigne de plus en plus de l’univers du King. Il souhaite présenter l’an prochain un nouvel album entièrement composé de chansons originales.

« Je pense que je suis rendu là, à l’étape de faire mes propres choses. C’est une autre étape que j’aimerais qui se passe. Il faut travailler là-dessus », confie-t-il, rencontré à la Galerie TD lors de la conférence de presse du spectacle Noël, une tradition en chanson de lundi dernier.

Avec ce nouveau projet, le chanteur de 21 ans souhaite faire découvrir le blues et le rock’n’roll aux jeunes de sa génération.

« Au début de ma carrière, c’était surtout des personnes plus âgées qui venaient voir mon show, parce que je faisais pas mal que du Elvis. Là, j’en fais aussi, mais c’est plus varié. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent me voir en show. Ça me touche. Je veux leur montrer cette musique-là qu’ils n’ont pas vraiment connue », dit-il.