Un premier album en français enregistré par Robby Johnson

Après s'être taillé une place à Nashville, le Beauceron Robby Johnson a décidé de tenter sa chance en posant sa voix sur un premier album en français.

Depuis quelques mois déjà, il est possible d'écouter la pièce «Au bout de nos doigts (Alone Tonight)» qui se retrouve sur «Jusqu'au bout», un opus parlant de rêve, de confiance et d'enfance.

«Je ne pouvais pas passer à côté de l'opportunité de faire un disque en français. Ce sont mes origines et j'en suis très fier. J'ai eu tellement d'appui des gens d'ici depuis que je fais carrière en musique, j'avais vraiment envie de les remercier à travers ce disque», laisse savoir le chanteur dans un communiqué.

Parmi les appuis que l'artiste a obtenus pour donner vie à ce projet, il y a eu ceux du chanteur Corneille et de Michel Bélanger, directeur de la maison de disques Audiogram.

«La rencontre avec Corneille et Michel Bélanger a été déterminante dans mon parcours. Ils m'ont donné confiance», précise Robby Johnson.

Les noms de Marie-Mai, David Laflèche, Ingrid St-Pierre, Gregory Charles et David François Moreau font également partie de la liste des collaborateurs de «Jusqu'au bout».

En plus de ce nouvel album, l'artiste lancera son autobiographie le 31 octobre aux éditions La Semaine.