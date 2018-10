Une moto électrique faite au Québec impressionne en Europe

Des étudiants de l’Université de Sherbrooke se sont rendus jusqu’en Espagne pour mesurer leur moto électrique à celles d’universités d’un peu partout à travers le monde.

Faisant partie de l’équipe EMUS (pour Electric Motorcycle Université de Sherbrooke), cette vingtaine d’étudiants sherbrookois en génie ont travaillé d’arrache-pied au cours des derniers mois pour participer à MotoStudent, une compétition internationale qui ne se tient qu’une fois aux deux ans et qui rassemble les meilleures motos construites par des universitaires de partout sur la planète.

Déjà bien rodée dans le domaine grâce à une moto avec laquelle ils ont notamment remporté une compétition aux États-Unis en 2016 et en 2017, les membres de l’équipe EMUS sont repartis de zéro et ont construit une nouvelle moto flambant neuve, spécialement pour participer à MotoStudent.

Devant obligatoirement utiliser le moteur fourni par les organisateurs de la compétition, les étudiants de Sherbrooke ont développé une moto plus petite et plus agile que celle qu’ils avaient déjà en main.

Confiants de pouvoir causer la surprise, les représentants sherbrookois sont arrivés en Espagne gonflés à bloc. «On était pas mal sûr de notre affaire», lance sans gêne Benjamin Bédard, l’un des dirigeants de l’équipe qui s’est déplacé jusqu’en Espagne pour mesurer sa création à celles des 24 autres équipes inscrites dans la catégorie électrique.

Même face à des équipes profitant d’un budget largement supérieur au leur, Benjamin Bédard estime que la moto québécoise faisait partie des trois meilleures. «En considérant l’argent qu’on avait, on a réussi à créer une moto de très bonne qualité», se félicite-t-il.

La compétition s’est entamée avec la présentation du produit, une étape où les étudiants québécois ont gagné énormément de points. Avec son châssis monocoque en aluminium et un système de suspensions novateur, les Sherbrookois en avaient long à dire aux juges du concours.

Lors des tests pratiques, toutefois, les évaluateurs ont mentionné à l’équipe d’EMUS que la moto était trop lourde pour rien et que la batterie de 9 kWh utilisée pour sa conception était trop grosse pour les standards de cette compétition.

«On a voulu corriger la situation en retirant deux des six blocs qui formaient la batterie. On est alors passés à 6 kWh», explique Benjamin Bédard. Sauf que cette modification impromptue ne s’est pas passée comme les étudiants l’auraient voulu. La veille de la course sur circuit, étape finale de la compétition, la moto sherbrookoise s’est mise à surchauffer.

Incapables de corriger la situation avant le grand départ, l’équipe d’EMUS a été forcée de déclarer forfait. «Ça n’a pas été une décision facile à prendre, mais on l’a fait pour des raisons de sécurité», note Benjamin Bédard.

Malgré cette fin en queue de poisson, les étudiants sherbrookois sont revenus au Québec la tête haute. Même s’ils n’ont pas participé à la course qui valait pour 25% de la note finale de la compétition, les Sherbrookois ont été classés au neuvième rang parmi les 25 équipes.

«Les gars sont encore super motivés, ils ne veulent pas lâcher», poursuit Benjamin Bédard, qui aura toutefois terminé ses études en 2020, lors de la prochaine édition de MotoStudent.

Est-ce que les plus jeunes prendront la relève? «Il y a de bonnes chances», lance-t-il avec une pointe d’espoir.