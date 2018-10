Voici la sortie à faire ce week-end pour faire le plein d’inspiration voyage

C’est ce vendredi qu’a débuté le 30e Salon international tourisme voyages qui réunit 400 exposants et experts du monde du tourisme à la Place Bonaventure, à Montréal.

Durant toute la fin de semaine, les amateurs de voyages pourront aller à la rencontre de représentants d’agences de voyage, de tours opérateurs, de chaînes hôtelières et d’offices de tourisme des quatre coins du monde pour faire le plein d’inspiration et d’informations.

Au total, une centaine de pays seront représentés.

Comme par les années passées, 300 conférences gratuites sur les voyages (croisières, randonnées pédestres, Route de la soie, etc.) sont inscrites à l’horaire, ainsi que des spectacles en continu.

La «Zone Expert» est également de retour pour cette 30e édition. Les visiteurs pourront s’y rendre pour discuter avec des spécialistes du voyage comme Ariane Arpin-Delorme des Guides Ulysse et de l’agence de voyages Esprit d’aventure, Jennifer Doré-Dallas du blogue «Moi, mes souliers» ou encore Lydiane St-Onge du blogue «Lydiane autour du monde».

Parmi les pays à l’honneur cette année, on trouve des destinations classiques (Mexique, France, etc.), mais aussi des endroits encore peu fréquentés par les Québécois comme le Kenya, l'Équateur, la Polynésie française et l’Ouzbékistan.

L’événement se déroule du 19 au 21 octobre 2019. Le coût d’entrée régulier pour adulte est de 15 $ (12 $ en ligne) ou de 7,50 $ pour les membres CAA.

Pour voir les autres tarifs à rabais et toute la programmation, consultez le site suivant: www.salontourismevoyages.com.

