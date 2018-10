Voici les 13 femmes et 13 hommes qui gouverneront le Québec

François Legault a dévoilé hier son Conseil des ministres composé de 13 hommes et 13 femmes. Des jeunes comme Simon Jolin-Barrette, Geneviève Guilbault et Mathieu Lacombe ont obtenu des postes importants. À 68 ans, Marguerite Blais est l’aînée du cabinet. Ce sont trois hommes, Christian Dubé, Éric Girard et Pierre Fitzgibbon qui ont obtenu les commandes économiques du gouvernement.

SANTÉ ET ÉDUCATION

Santé et services sociaux

Photo Agence QMI, Simon Clark

Danielle McCann, 66 ans

L’ancienne gestionnaire de l’Agence de santé de Montréal remplace Gaétan Barrette : elle a affirmé que c’était fini le temps de la confrontation en santé.

Délégué à la santé et aux services sociaux

Photo Agence QMI, Simon Clark

Lionel Carmant, 53 ans

Le neuropédiatre et ami personnel de François Legault sera responsable du dépistage des troubles d’apprentissage chez les enfants.

Famille

Photo Agence QMI, Simon Clark

Mathieu Lacombe, 30 ans

Seul élu de l’Outaouais au Conseil des ministres, le père de famille, qui a reçu la visite de ses fils pendant son assermentation, s’occupera des garderies.

Aînés et proches aidants

Photo Agence QMI, Simon Clark

Marguerite Blais, 68 ans

L’ancienne animatrice de télévision a été ministre des Aînés sous le gouvernement libéral de Jean Charest. Elle reprend le collier avec le nouveau gouvernement Legault.

Éducation

Photo Agence QMI, Simon Clark

Jean-François Roberge, 44 ans

C’est la deuxième fois de l’histoire du Québec qu’un ministre de l’Éducation est lui-même un enseignant.

Déléguée à l’éducation

Photo Agence QMI, Simon Clark

Isabelle Charest, 47 ans

La médaillée olympique épaulera Jean-François Roberge et s’occupera sans doute du sport.

SERVICES ET PROXIMITÉ

Immigration, diversité et inclusion

Photo Agence QMI, Simon Clark

Simon Jolin-Barrette, 31 ans

L’homme fort du gouvernement Legault va piloter le projet de loi sur la laïcité en plus de réduire les seuils d’immigration, une promesse phare de la CAQ. Quand trouvera-t-il le temps de dormir ? Comme leader parlementaire, il est aussi respon­sable de la stratégie législative du gouvernement au Salon bleu.

Vice-première ministre et Sécurité publique

Photo Agence QMI, Simon Clark

Geneviève Guilbault, 35 ans

Responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault devient numéro deux du gouvernement Legault et responsable de la police.

Justice

Photo Agence QMI, Simon Clark

Sonia LeBel, 50 ans

L’ex-procureure risque d’avoir de la broue dans le toupet : en plus de ses responsabilités à la Justice, elle s’occupe des relations intergouvernementales, pilotera la réforme du mode de scrutin et modernisera la loi d’accès à l’information.

Transports

Photo Agence QMI, Simon Clark

François Bonnardel, 50 ans

Après une décennie dans l’opposition comme député de l’ADQ et de la CAQ, François Bonnardel accède au pouvoir et devra moderniser le ministère des Transports.

Déléguée aux transports

Photo Agence QMI, Simon Clark

Chantal Rouleau, 59 ans

Les responsabilités de la seule ministre de Montréal n’ont pas encore été déterminées.

Travail, Emploi et solidarité sociale

Photo Agence QMI, Simon Clark

Jean Boulet, 62 ans

Julie Boulet était la femme forte de la Mauricie au PLQ. Son frère Jean Boulet reprend le flambeau pour la CAQ.

ÉQUIPE ÉCONOMIQUE

Finances

Photo Agence QMI, Simon Clark

Éric Girard, 52 ans

Le nouveau grand argentier du Québec, qui succède au libéral Carlos Leitao, était le trésorier de la Banque Nationale.

Conseil du trésor

Photo Agence QMI, Simon Clark

Christian Dubé, 62 ans

L’ancien numéro deux de la Caisse de dépôt et placement du Québec sera responsable de freiner les dépenses de l’État.

Économie et innovation

Photo Agence QMI, Simon Clark

Pierre Fitzgibbon, 64 ans

Lui aussi un ancien de la Banque Nationale, le spécialiste du développement des affaires a le mandat de transformer Investissement Québec pour augmenter de façon importante les investissements privés.

Déléguée au développement économique régional

Photo Agence QMI, Simon Clark

Marie-Ève Proulx, 42 ans

Caquiste de la première heure, la députée de Côte-du-Sud sera la ministre de l’Est-du-Québec, puisqu’elle représentera les régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Relations internationales

Photo Agence QMI, Simon Clark

Nadine Girault, 59 ans

François Legault n’a pas fait de cachette : le poste qu’il confie à celle qui a notamment travaillé à la Banque Royale et chez Desjardins sera plus économique que diplomatique.

Tourisme

Photo Agence QMI, Simon Clark

Caroline Proulx, 52 ans

L’ancienne animatrice d’affaires publiques et commentatrice hérite du tourisme, qui pourra servir à faire prospérer davantage le Québec, selon François Legault.

ÉNERGIE ET RESSOURCES

Énergie et ressources naturelles

Photo Agence QMI, Simon Clark

Jonatan Julien, 46 ans

François Legault a causé la surprise en choisissant l’ex-bras droit du maire Régis Labeaume, qui devra livrer la Baie-James du 21e siècle, et une hausse des exportations d’électricité.

Environnement

Photo Agence QMI, Simon Clark

MarieChantal Chassé, 51 ans

La femme d’affaires et ingénieure hérite d’un ministère qui a été oublié par la CAQ pendant la campagne électorale. « On a bien reçu le message de la population pendant la campagne. On doit en faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique », a reconnu François Legault.

Agriculture, pêcheries et alimentation

Photo Agence QMI, Simon Clark

André Lamontagne, 58 ans

L’homme d’affaires aura fort à faire à l’Agriculture, où les producteurs laitiers vont souffrir de l’arrivée au Québec du lait américain à cause de la renégociation de l’ALENA.

Forêts, faune et parcs

Photo Agence QMI, Simon Clark

Pierre Dufour, 52 ans

L’entrepreneur sera le représentant de l’Abitibi au sein du cabinet Legault.

AUTRES DOMAINES

Délégué à la transformation numérique gouvernementale

Photo Agence QMI, Simon Clark

Éric Caire, 53 ans

Éric Caire l’a échappé belle. Il accède au Conseil des ministres par la petite porte, même s’il s’est placé en apparence de conflit d’intérêts en acceptant un prêt d’un maire de sa circonscription.

Affaires autochtones

Photo Agence QMI, Simon Clark

Sylvie D’Amours, 58 ans

L’agricultrice s’est dite elle-même surprise d’aboutir aux Affaires autochtones. Elle aura à négocier de nouvelles ententes semblables à la Paix des braves, signée avec les Cris.

Culture et communications

Photo Agence QMI, Simon Clark

Nathalie Roy, 54 ans

Celle qui a longtemps exercé les fonctions de critique en matière d’immigration s’occupera maintenant de promouvoir la langue française et la culture québécoise.

Affaires municipales

Photo Agence QMI, Simon Clark

Andrée Laforest, 52 ans

La propriétaire de garderies du Saguenay–Lac-Saint-Jean sera la seule représentante de sa région dans le Conseil des ministres.