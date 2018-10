BRIÈRE, Solange



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 septembre 2018, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Solange Brière, épouse de monsieur Louis Lirette, fille de feu monsieur Herménégilde Brière et de feu dame Florence Charboneau. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances auà compter de 10 h,L'inhumation suivra au cimetière Évangélique à Bourg-Louis. Outre son époux, Louis, madame Brière laisse dans le deuil sa fille Magalie et son conjoint Simon Leclerc; son fils Pascal; ses frères et sœurs: Ghislaine, Claudette, Maryse, Francine (Alain Florent), André (Hélène Cloutier) et Jean-Marie (Diane Baker); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lirette: Michelle, Réjeanne (André Parent), Jean-Marie (Cloé Moisan), Yvan, Liette, Serge (Danie Marcotte), Sonia et Harold (Brigitte Morehouse); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5.