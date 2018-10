3 occasions de faire voyager ses papilles

Nouvelles saveurs, épices différentes ou mets originaux sont parmi les grands plaisirs des voyages. Il n’est cependant pas toujours nécessaire de prendre l’avion pour faire voyager ses papilles. Voici trois suggestions.

1. MTLàTABLE

Du 1er au 11 novembre, MTLàTABLE entamera la 7e édition de cette grande fête de la gastronomie québécoise, présentée par Aéroplan et organisée par Tourisme Montréal. Encore une fois, quelque 150 restaurants offriront des menus trois services à prix fixe (23 $, 33 $ ou 43 $ et même 17 $ pour ceux qui offrent des brunchs). Bien que toujours cuisinés à partir de produits québécois, ces menus représenteront 58 différents types de cuisine. Aussi, des événements spéciaux comme Savourez la collection d’art québécois et canadien du Musée des beaux-arts de Montréal alors que des chefs créeront un plat inspiré d’une œuvre du musée et Défi chocolat Cacao Barry alors qu’ils devront ajouter cet ingrédient dans certains de leurs plats.

2. La Grande Tablée

L’incomparable Tablée des chefs du Fairmont Le Château Frontenac revient cette année le 19 novembre. Présidé par Christiane Germain, cofondatrice du Groupe Germain Hôtels et par Jean Gattuso, des Industries Lassonde inc., cet événement culinaire accueillera six chefs réputés, soit Guillaume Barry (Espace Artevino) ; Arnaud Marchand (Chez Boulay/Bistro Boréal) ; Olivier Godbout (La Planque) ; Frédéric Cyr (Fairmont Le Château Frontenac) ; Philippe Castel (Le Saint-Patrick) et Gaël Vidricaire (Gaël Vidricaire pâtisseries). Cette brigade composera un repas gastronomique de six services, accompagné d’une sélection de vins signatures. À noter que les profits permettront à l’organisme de poursuivre sa mission, soit nourrir des personnes dans le besoin et développer l’éducation culinaire des jeunes à travers le Québec.

3. Cuisine, cinéma et confidences

La 2e édition du festival Cuisine, cinéma et confidences de Baie-Saint-Paul se tiendra du 2 au 4 novembre. Pour accompagner ces journées festives, gustatives et cinématographiques, Christian Bégin reprendra son rôle de porte-parole tandis que Marie Denise Pelletier offrira un spectacle-bénéfice. L’invité d’honneur sera Olivier Rœllinger, un chef impliqué pour une cuisine responsable et une réappropriation de notre alimentation comme il l’explique lui-même dans la préface de Ça chauffe dans mon assiette : des recettes pour sauver le climat (Buchet-Chastel, 2017). À noter que Le magicien des épices, un documentaire de Jean-Pierre Petit portant sur le travail de Olivier Rœllinger sera présenté le 3 novembre suivi d’un échange avec monsieur Roellinger et d’un repas gastronomique inspiré du film Chocolat conçu par les chefs invités.