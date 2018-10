BOUTIN, Luc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 octobre 2018, à l'âge de 77 ans et 10 mois, est décédé monsieur Luc Boutin, époux de madame Nicole Chamberland, fils de feu madame Ida Breton et de feu monsieur Alfred Boutin. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Raymond (Blanca Valdiviezo), Kathleen (Joël Zummo), Francis et Frédérick (Marie-Éve Garon); ses petits-enfants: Louka, Nayra, Emile, Fanny, Dayana, Zachary, Yanko, feu Leïla Soleil; ses frères et sœurs: feu Gertrude (feu Gérard Morin), feu Vallier (Pauline Marcoux), feu Solange (feu Gérard Gosselin), feu Sre Cécile, Isabelle, Marcelle (feu Benoit Sarrazin), Antoine (Denise Nadeau) et Claire; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chamberland: feu Raymond, Rita (Jean-René Gilbert) et feu Lise (feu Lucien Pelletier), ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, sans oublier ses nombreux collègues de la grande famille agricole québécoise.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, tél: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca.