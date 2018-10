BÉDARD, Monique



Au Centre d'hébergement Du Fargy, le 17 octobre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Monique Bédard, née le 10 février 1933 à Québec, fille de feu dame Ézilda Cloutier et de feu monsieur Jean-Baptiste Bédard. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 18 h.Madame Bédard laisse dans le deuil son fils Alain Lachance (Sylvie Charrette, feu Sylvie Gauthier); sa petite-fille: Claudia Lachance (Déric Lacasse-Lapointe); ses arrière-petits- enfants: Ludovic Lapointe et Emric Lapointe; ses frères: Jacques Bédard (Marie-Paule Boivin) et Jean-Marc Bédard; sa sœur Pierrette Bédard (feu Marc Leblond) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du Centre d'hébergement Du Fargy pour l'attention portée et les bons soins. Merci en particulier à l'équipe souriante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Site : www.societealzheimerdequebec.com Tél. : 418-5274294 Les funérailles sont sous la direction de