7 destinations amusantes ou terrifiantes pour l’Halloween

Si l’Halloween se fête un peu partout, il y a tout de même des lieux qui valent vraiment le déplacement pour les décors, les personnages et les mises en scène. Certains sites sont adaptés aux enfants, mais d’autres, à visiter avec des ados ou entre amis, peuvent être terrifiants. À vous de voir votre niveau de tolérance...

La Foire de l’horreur

Photo courtoisie, La Foire de l’horreur

Au Centropolis de Laval, un parcours d’horreur, basé sur des énigmes à résoudre comme dans les jeux d’évasion, est aménagé à même cinq remorques de 53 pieds. Une section est destinée au grand public sous le thème du donjon et une autre, pour les courageux, sous le thème d’asile psychiatrique.

Tous les jours, jusqu’au 4 novembre. Adultes et ados : 20 $. Enfants (12 ans et moins) : 16 $.

www.foiredelhorreur.com

Le Complexe Atlantide

Photo courtoisie

À Saint-Calixte, à moins d’une heure de Montréal, la visite du Manoir hanté et son parcours dans les bois sont identifiés de niveau extrême. Pour s’adapter à tous les visiteurs, deux niveaux de peur moindres ont été ajoutés : médium avec le Château hanté et famille avec la Roulotte hantée.

Les 20, 26 et 27 octobre. Réservation requise pour le Manoir hanté. Admission : 20 $ par personne.

www.maisonhantee.com

Sortilège le labyrinthe

Photo courtoisie, Ferme Mathieu Lavoie

Une ambiance inspirée de Harry Potter règne à la Ferme Mathieu Lavoie, à Saint-Alexis-de-Montcalm, près de Joliette. Avec un tracteur, un sorcier nous amène dans la forêt interdite, puis au labyrinthe de maïs. Là se cachent des secrets pour créer sa baguette magique. À la sortie nous est remis un certificat d’apprenti sorcier.

Pour tous les âges. Entrée : 6 $ incluant aussi une mini-citrouille ensorcelée. Samedi et dimanche jusqu’au 28 octobre, de 10 h à 15 h.

450 803-0331

www.facebook.com/Ferme-Mathieu-Lavoie

La Grange hantée 54

Photo courtoisie, Ferme Guyon

La grange ancestrale de la Ferme Guyon, à Chambly, est devenue le repaire des fantômes et des sorcières. À la fois mystérieux et ludiques, les lieux ont de quoi intriguer nos petits monstres, l’animation étant adaptée pour eux par l’équipe de LHotel 54.

À partir de 4 ans. Adultes : 4 $. Enfants : 2 $. Ouvert les 20, 21, 27 et 28 octobre, de 11 h à 15 h

450 658-1010

www.fermeguyon.com

LHotel54

Photo courtoisie, Lhotel 54

Cette maison hantée de Saint-Jean-sur-Richelieu est réputée pour ses soupers spectacles stupéfiants avec des numéros d’illusionniste, de fakir et de mentaliste. On peut aussi y passer les 20 minutes les plus intenses de notre vie en s’aventurant dans les corridors lugubres peuplés d’êtres horrifiants.

Pour les 12 ans et plus. Ouvert à l’année. Vérifiez l’horaire avant de vous rendre. Parcours hanté : 13 $. Forfait souper spectacle et parcours hanté (sur réservation) : 65 $ (55 $ pour les 16 ans et moins).

514 798-9529

www.lhotel54.com

Le Village hanté

Photo courtoisie, VORTAC

Au Village québécois d’antan, à Drummondville, on croise des créatures horribles et des cracheurs de feu, on pratique le vaudou et on doit échapper à la peine de mort... Le niveau d’horreur varie selon les secteurs. L’âge recommandé aussi. Vous voilà avisé.

Vendredi et samedi, jusqu’au 3 novembre. Il y a aussi une zone familiale. Adultes et ados : 23 $. Enfants (3 à 12 ans) : 18 $. Achat de billets en ligne recommandé. Forfait visite et repas sur réservation.

1 877 710-0267

www.villagehante.com

Québec ensorcelée

Photo courtoisie, SÉPAQ

Des sorcières maléfiques occupent l’Aquarium du Québec et il faut faire appel à des mages rencontrés ici et là pour s’en débarrasser. Parcours à l’extérieur, puis à l’intérieur. Les 20 et 27 octobre, à compter de 18 h. Tarifs : 13 $ par adulte, 9 $ par enfant (de 3 à 17 ans).