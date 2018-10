TREMBLAY, Jean-Louis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 12 octobre 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Tremblay, époux de dame Réjeanne Boulianne. Né à Rivière Portneuf, le 1er février 1935, il était le fils de feu dame Antoinette Lepage et de feu monsieur Jean-Charles Tremblay. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Les cendres seront par la suite déposées Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Réjeanne, monsieur Tremblay laisse dans le deuil ses enfants: Marielle et Jean-Luc; ses petits-enfants: Pier-Carl, Alex et Kim; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Émilio (Jeanine Brisson), Martine (feu Roland Paradis), Èva (Gérald Bouchard), Gabriel Lefrançois (feu Estelle), Georgette Desjardins (feu Guilmond); de la famille Boulianne: Charlotte (feu Gaudias Tremblay, feu Raymond Jourdain), Jacques (Henriette Girard), Camil (Renée Girard), Lise, Marielle Fortier (feu Laurent), Élise Martin (feu Roger), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie les médecins et tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et du CLSC Orléans-Beauport, pour leur soutien, empathie et bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus). Site : www.fondationduchudequebec.com, Tel: (418) 525-4385. Les funérailles sont sous la direction de