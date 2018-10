TORÜNER, Aygen



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 14 octobre 2018, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédé monsieur Aygen Torüner, époux de madame Colette-Marie Doucet, fils de feu madame Pakize Osman et de feu monsieur Zuhtu Torüner. Il demeurait à Québec, mais il était originaire de Turquie.Homme de cœur, intègre, architecte de talent, homme de théâtre, peintre et mélomane, Aygen a été le fier mentor de beaucoup d'architectes en devenir. Il a su être fidèle en amour comme en amitié et de ce fait, fût très apprécié. Aygen laisse dans le deuil outre son épouse, Mme Colette- Marie-Doucet, son fils Tayfun Torüner, son petit-fils Kaan Turüner, son frère Mehtin Torüner (Ulku), ainsi que plusieurs parents et ami(e)s de Turquie. Il laisse également dans le deuil les enfants de sa conjointe Suzane, Michel (Manon Robitaille) et Yves Louchard (Karine Behrer), ainsi que Tania, Nathalie et Pierre Sommerville d'une précédente union; ses belles-sœurs: Johanne (Nicola Romano), Louise (Alain Pelletier) et son beau-frère Normand Doucet (Solange Proulx), ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.