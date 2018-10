GILBERT, Jean-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 octobre 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Jean-Paul Gilbert, conjoint de Mme Marjolaine Aubé. Il demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléances à laà compter de 11h.et de là au cimetière de Montmagny. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses sœurs: Jeanne-Mance (André Lanoix), Jeannine (Yvon Longpres); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Aubé, ainsi que ses neveux et nièces. Merci aux parents et amis qui s'unissent à nous dans cette épreuve.