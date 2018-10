À bout de souffle contre l’Armada

BOISBRIAND | Les Remparts et l’Armada ont été au coude à coude tout au long de la soirée, mais un but de Joël Teasdale avec un peu plus de sept minutes à faire au match a permis à l’Armada de briser l’égalité pour finalement se sauver avec une victoire de 4-1, samedi soir au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Les deux formations s’étaient échangé des buts lors des deux premières périodes, Matthew Grouchy touchant la cible pour les Remparts et Simon Pinard assurant la réplique pour l’Armada. La troupe de Bruce Richardson a toutefois pris le contrôle du match en troisième, dominant 15-2 au chapitre des lancers devant des Remparts visiblement à bout de souffle de leur séquence de trois matchs en trois soirs. Joël Teasdale a marqué le but victorieux sur une belle pièce de jeu individuelle puis en a rajouté dans un filet désert en fin de match, tout comme Samuel Bolduc quelques secondes plus tard.

Les Remparts complètent donc ce « trois en trois » avec une victoire et deux revers.

« Je pense qu’on aurait pu prendre une avance d’au moins deux buts lors des deux premières périodes. Dans un match sur la ligne comme ça, ça peut aller d’un côté comme de l’autre en troisième, et le fait qu’eux étaient plus reposés que nous a été un facteur », a mentionné Patrick Roy après la rencontre.

Son vis-à-vis Bruce Richardson a quant à lui salué l’effort des Remparts.

« Je vais donner crédit à Québec. De jouer trois matchs en trois soirs et de venir travailler comme ils l’ont fait ce soir, pour moi, c’est wow ! On s’attendait à ce qu’ils viennent travailler, mais ils nous ont surpris en partant. »

TEASDALE ET SAMSON SOLIDES

En plus de Teasdale, le gardien Émile Samson a également été en grande partie responsable de la victoire de l’Armada, samedi soir, ne cédant qu’une fois devant les 30 lancers des Remparts.

« Ce soir, nos meilleurs joueurs ont été nos meilleurs joueurs. Teasdale a été meilleur, Samson a été meilleur. Ça fait en sorte qu’on est allés chercher cette victoire. Quand tes leaders prennent charge, le reste doit suivre. »

EN BREF

Avec leur infirmerie qui déborde, les Remparts ont utilisé 11 attaquants et sept défenseurs pour le match de samedi. Laissé de côté la veille après avoir raté un rendez-vous d’équipe, Pierrick Dubé a retrouvé sa place dans l’alignement partant de l’équipe. Patrick Roy a reconnu qu’il avait aimé l’effort de son numéro 72.

Olivier Mathieu, Dereck Baribeau, Louis-Filip Côté et Braeden Virtue, tous blessés, n’étaient pas en uniforme pour les Diables rouges, tout comme Félix Tremblay (laissé de côté) et Mikaël Robidoux (suspendu). D’ailleurs, l’équipe rappellera Marc-Antoine Bérubé-Jalbert pour seconder Anthony Morrone durant une certaine période. Adjoint à Morrone samedi, Kevyn Brassard pourrait être rappelé de nouveau en cours de route, en attendant le retour de Baribeau, qui a été opéré samedi à la main droite.

Du côté de l’Armada, Jasper Rannisto, Tommy Bouchard, Pascal Corbeil et Rémy Anglehart (blessés) n’ont pas pris part à la rencontre.

1 4 Première période 1-Qué: Matthew Grouchy (2) (Kurashev, Sergeev) AN-10:55 Punitions: Giguère (BLB) (dou.min.) 7:43, Kemp (BLB) 10:20. Deuxième période 2-BLB: Simon Pinard (1) (Teasdale, Lavigne) 13:30 Punitions: Grouchy (Qué) 4:20. Troisième période 3-BLB: Joël Teasdale (4) (Sans aide) 12:41 4-BLB: Joël Teasdale (5) (Katerinakis) 18:11 5-BLB: Samuel Bolduc (1) (Sans aide) 18:38 Punitions: Coxhead (Qué) 4:57, Coxhead (Qué) 13:34, Cormier (Qué) 19:28, Lavoie (BLB) 19:28, Blackwell (Qué) 19:50. Tirs au but Québec 11 - 17 - 2 - 30 Bl.-Boisbriand 10 - 9 - 15 - 34 Gardiens: Qué: Anthony Morrone (P, 1-3-0), BLB: Emile Samson (G, 6-2-1) Avantages numériques: Qué: 1 en 3, BLB: 0 en 4 Arbitres: Jérémie Belliveau, Brayden Arcand Juges de lignes: Sean Hagen, Deion Foster ASSISTANCE: 2290

Richardson veut poursuivre la tradition

BOISBRIAND | En acceptant de devenir l’entraîneur-chef de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Bruce Richardson a accepté de relever un défi important, soit celui de chausser les souliers portés par Joël Bouchard pendant plusieurs années. Mais pour Richardson, le but n’était pas de remplacer Bouchard, mais plutôt de poursuivre le travail que ce dernier avait commencé.

Il était important pour l’entraîneur d’apporter son propre style, celui qui lui a permis de se rendre où il est aujourd’hui, pas de copier celui de son prédécesseur.

« J’ai confiance en mes moyens et je suis bien entouré. Ce n’est pas comme si toute l’organisation avait changé, non plus. Une équipe n’est pas composée d’une seule personne et l’organisation ici a connu du succès en raison des personnes de qualité qui gravitent autour, autant au niveau hockey qu’administratif. De plus, quand je suis arrivé ici, le seul adjoint que je ne connaissais pas était Maxime (Vaillancourt), notre entraîneur des gardiens. Je connaissais Alexandre Jacques et j’avais joué junior avec Jean-François Fortin. On était des amis à la base avant d’être des collègues de travail. »

CONTINUITÉ

Le changement se fait dans la continuité, à l’heure actuelle, selon l’entraîneur Richardson. Même s’ils ont perdu plusieurs gros morceaux à l’attaque de l’année dernière, dont Alex Barré-Boulet, Alexandre Alain et Drake Batherson, Richardson se réjouit de l’éthique de travail de sa formation. « Il ne faut pas se le cacher, dans le hockey junior, l’attaque peut faire une grosse différence et te faire gagner des matchs. Même si on a perdu de la production offensive, j’aime notre profondeur et les gars sont engagés, travaillants et ont une mentalité de pro. C’est le fun de venir à l’aréna. »

Ces qualités, d’ailleurs, ont toujours été caractéristiques des formations de Joël Bouchard au fil des ans.

« Je pense que c’est la raison pour laquelle j’ai été leur candidat. Ils voulaient continuer dans la même lignée. Leur mentalité cadre dans mes valeurs et la majorité des gars qu’ils repêchent sont des joueurs que j’aime. C’est donc plus facile et plus le fun pour moi d’arriver dans cette organisation. »