BEAULIEU LAFLAMME JEAN

Cécile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 octobre 2018, à l'âge de 96 ans et 9 mois, est décédée madame Cécile Beaulieu, épouse en premières noces de feu monsieur Richard Laflamme et en secondes noces de feu monsieur Pierre Jean. Elle était la fille de feu madame Elisabeth Gendron et de feu monsieur Antoine Beaulieu. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses filles: Ginette (feu André-Jean Boutin), Céline (Laurent Nadeau), Louise (André Secours) et Sylvie; ses petits-enfants: Marie-France, Gabriel, Liza, Jean-Philippe (Martine Brien) et Raphaële (Benoit Lessard); ses arrière-petits-enfants: Tristan, Alexandre, Gabriel et Louis; ses frères et sœurs: feu Alma (feu Wilfrid Dupuis), feu Simone (feu Adélard Gosselin), feu Jeannette (feu Jean Fréchette), feu Gérard (feu Dolores Morneau), feu Laurette (Gérard Miller), feu Yvette (Gérard Arsenault), Jean-Charles (feu Rita Roy), feu Edmond (feu Rita Angers), feu Jean-Marie (feu Claudette Breton), Antoinette (feu Robert Dagenais), Paulette (feu Pierre Bolduc), Irène (Fernand Morin), Rejean (Jeannette Beaulieu, feu Bernice Cormier); de la famille Laflamme ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Annette (feu Gaston Langlois), feu Yvan (Suzanne Samson), Rita (feu Gérard Muller), feu Jeannette, feu Jacques (feu Pauline Samson), feu Louis-Marie (Jeannine Guay), feu Edith (feu Richard Asselin), feu Jeannine (feu Florentin Lapointe), feu Sr Suzanne s.c.s.l., feu Claude (Annette Guay) et Noël (Berthe Guay); de la famille Jean, elle laisse dans le deuil: Pierrette (Mario Charron), Jacques (Nicole Travers), Francine, Claude (Micheline Locas), Marielle (Jean-Yves Imbeault), Bernard (Christiane Gagné); ses petits-enfants par alliance: Manon, Martin, Christine et Julie; ses arrière-petits-enfants par alliance: Claudine, Alexandre, Xavier, Anabelle et David, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier tout particulièrement l'équipe exceptionnelle et attentionnée d'infirmières et du personnel de la résidence Les Marronniers Lévis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.