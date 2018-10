C’est le temps de performer

Comme nous le soulignions hier avec Pierre Dufault, la plupart des dictionnaires nient l’existence du verbe performer, qui est pourtant d’origine française. C’est l’ancien verbe parformer (oui, « parformer » avec un a, comme le disaient et l’écrivaient nos ancêtres sans passer pour des analphabètes). Donc, le terme performer est ignoré par les dictionnaires connus en raison d’un séjour peut-être corrupteur dans la langue anglaise sous la forme to perform. On évitera d’utiliser le verbe performer, conseille — dans une drôle de performance — l’Académie française, qui propose la locution « accomplir une performance ». Belle expression ! Comme d’ailleurs, être performant, faire bonne figure, exceller... Et performer. Oui, performer, qui s’emploie en parlant de personnes, d’objets, etc., « et qui est d’usage répandu au Québec et très fréquent en français européen », précise l’Office québécois de la langue française, qui parle d’un (ré-)emprunt acceptable en français : « Le substantif performance est dans la langue depuis le 19e siècle, l’adjectif performant est largement admis. De plus, cet emprunt s’intègre facilement sur les plans orthographique et phonétique. » Correct le verbe performer ? Oui.